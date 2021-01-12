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2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi

2021 yılının ilk günleri yaşanıyor. Yeni yılda kutlanacak özel günlerden biri de Anneler günüdür. Vatandaşlar 2021 Anneler günü ne zaman kutlanacak, Anneler günü tarihçesi ve Anneler gününe özel sözleri araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 18:47
2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü tarihçesi
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Anneler günü her yıl Mayısıs ayının ikinci haftası kutlanmaktadır. 2021 yılında Anneler gününün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. 2021 yılında Anneler günü 9 Mayısıs Pazar gününde kutlanacak.

Anneler günü tarihçesi

Annelerin onurlandırıldığı ve onlara özel bir gün yaşatmak için Anneler günü kutlanmaya başlandı. Anneler günü bazı ülkelerde farklı günlerde de kutlanmaktadır. Antik Yunan tarihinde pek çok tanrı ve tanrıça annesi olan Rhea onuruna yıllın ilkbahar festivali kutlanırdı. İlkbaharda yapılan bu festival İsa’nın doğumundan 250 yıl öncesinde ana tanrıça Kibele’ye hitaben kutlanmaktaydı. Amerika’da Anna Jarvis’in annesini kaybettiği 1908 yılında anma törenleri 1914 yılında ABD onayıyla anneler günü olarak dünya çapında kutlanmaya başlandı.

Anneler gününe özel sözler

Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. - M. Kemal Atatürk.

Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. – Mevlana

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek kanında taşımıştır. Lokman Suresi 14. Ayet

Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem. Seni çok seviyorum.



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:19
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Anneler Günü2021
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