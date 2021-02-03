2021 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü tarihi

Her sene Mayısıs ayının 2. Pazar gününe denk gelen Anneler Gününün 2021 yılında hangi gün kutlanacağı merak edilmeye başlandı.

2021 yılı Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

Anneler Günü tarihçesi

Türkiye Anneler Gününü her sene Mayısıs ayının ikinci Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü, bu sene 9 Mayısıs Pazar gününe denk gelecek.

Anneler Gününün ortaya çıkışı konusunda pek çok rivayet bulunuyor. Bu rivayetler arasında en fazla konuşulan ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan ve öğretmen olan Anna Jarvis adlı bir kadının, 1905’te ölen annesi için her yıl bir kutlama yapmak istemesidir.

Bu kutlama ilk defa, 1908’de bir okulda 407 öğrenci ve anneleri ile yapılmıştır. Anna’nın bu kutlama girişimini temsilciler meclisi uygun görmemiş ve resmiyete dökmemişlerdi. Bu konuyu medya ve önde gelen politikacılar ile görüşen Anna, çabalarının sonucunda 1914 yılının ikinci Pazar gününü Anneler Günü ilan edilmesini başarmıştır. Sonradan bu günün ticarileştiğini farkeden Anna, davalar açsa da bu davaları kaybetmiştir.