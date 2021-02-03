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2021 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü tarihi

Anneler Günü yaklaşırken 2021'de Anneler Gününün hangi tarihte kutlanacağı da merak edilmeye başlandı. Anneler Gününün 2021’de hangi tarihte kutlanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:37
2021 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü tarihi
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Her sene Mayısıs ayının 2. Pazar gününe denk gelen Anneler Gününün 2021 yılında hangi gün kutlanacağı merak edilmeye başlandı.

2021 yılı Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

Türkiye Anneler Gününü her sene Mayısıs ayının ikinci Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü, bu sene 9 Mayısıs Pazar gününe denk gelecek.

Anneler Günü tarihçesi

Anneler Gününün ortaya çıkışı konusunda pek çok rivayet bulunuyor. Bu rivayetler arasında en fazla konuşulan ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan ve öğretmen olan Anna Jarvis adlı bir kadının, 1905’te ölen annesi için her yıl bir kutlama yapmak istemesidir.

Bu kutlama ilk defa, 1908’de bir okulda 407 öğrenci ve anneleri ile yapılmıştır. Anna’nın bu kutlama girişimini temsilciler meclisi uygun görmemiş ve resmiyete dökmemişlerdi. Bu konuyu medya ve önde gelen politikacılar ile görüşen Anna, çabalarının sonucunda 1914 yılının ikinci Pazar gününü Anneler Günü ilan edilmesini başarmıştır. Sonradan bu günün ticarileştiğini farkeden Anna, davalar açsa da bu davaları kaybetmiştir.  



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:37
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AnnelerGünüNeZaman
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