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2021 Anneler Günü ne zaman, hangi gün?

Dünyanın pek çok yerinden kutlanan özel günlerden birisi de Anneler Günü'dür. Peki 2021 yılı için Anneler Günü'nün tarihi ne zaman, hangi gün Anneler Günü olarak kutlanacak? İşte 2021 Anneler Günü hakkında detaylar...

29 Mart 2021 Pazartesi 17:04
2021 Anneler Günü ne zaman, hangi gün?
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Anneler Günü'ne gitgide az bir zamanın kalmasıyla pek çok kişi tarafından bu özel günün ne zaman olduğu merak edildi. Dünyanın pe çok yerinden kutlananın Anneler Günü'nün 2021'deki tarihi ne zaman? İşte detaylar...

2021 Anneler Gününün tarihi nedir?

2021 senesi için Anneler Günü'nün tarihi 9 mayıs Pazar günüdür. Anneler Günü tarihi Mayısıs ayının ikinci haftasına denk gelemektedir.

9 Mayısıs 2021 Anneler Günü'dür.

Anneler Günü'nün önemi

Anneler Günü'nün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir çok rivayet vardır. Bunlardan en fazla bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde oturan öğretmen Anna Jarvis adlı bir kadının 105'te ölen annesi için her sene kutlama yapması istemesidir.

Bu kutlamanın ilk defa gerçekleştiği tarihte 1908'te bir okulda 407 çocuk ve anneleri ile mmeydana gelmiştir. Fakat Anna'nın bu girişimi temsilciiler meclisince onaylanmamış ve resmi bir sonuç alınamamıştı. Ardından Anna bu girişimi medya ve politikacıların önde gelen kişileri ile paylaşınca 1914 senesinin ikini pazar anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir zaman sonra anneler gününün ticari bir hal almasının farkına varan Anna, bu konu hakkında davalar açmış fakat hiçbirini kazanamamıştır.

Diğer yandan Anneler günü geleneği Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de anlamı vardır. Yunan mitolijisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea adına verdikleri yıllık ilkbahar  festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar etkinliklerini İsa'nın doğumundan 250 sene öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. 



Son Güncelleme: 29.03.2021 17:04
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AnnelerGünü2021
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