2021 Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Mayısıs ayına sayılı günler kala Anneler Günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her sene Mayısıs ayında kutlanan Anneler Günü, bu sene de heyecanla bekleniyor. Dünyanın en değerli varlıkları olan anneler için özel bir gün olan Anneler Günü, vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başlayan vatandaşlar, Anneler Günü’nün hangi tarihte kutlanacağını merak ediyor. 2021 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü'nün kutlanacağı tarih

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ile ilgili bilgiler

Her sene olduğu gibi bu sene de Mayısıs ayında olan Anneler Günü, 9 Mayısıs Pazar gününde kutlanacak.

Tüm Dünya’da farklı zaman dilimlerinde kutlanan Anneler Günü, anneler için oldukça özel bir gündür. Anneleri onurlandırmak için kutlanan bu özel günde annelere birbirinden farklı, özel hediyeler alınır. Peki bu özel günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte yanıtı...

Anneler Günü ilk olarak Antik Yunan’da kutlanmaya başlamıştır. Antik Yunan’da pek çok tanrının ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea’nın onuruna verilen ilkbahar festivalleriyle başlayan özel gün Antik Roma’da da devam etmiştir. 1908 senesinde ise ABD’li Anna Jarvis’in annesini kaybettiği için onu anmak için başlattığını bu özel gün, 1914 senesinde Kongre’nin onayıyla tüm ABD’ye yayıldı.