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2021 Adalet Bakanlığı adliyelere zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför kardorlarına personel alımı yapılacak mı?

Birçok kişi 2021 yılında Adalet Bakanlığı'nın zabit katibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve şoför gibi kadrolara personel alımını ne zaman yapacağını araştırıyor. Haberimizde konuya dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 23:09
2021 Adalet Bakanlığı adliyelere zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför kardorlarına personel alımı yapılacak mı?
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KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok aday kamuda işe girebilmek için alım ilanlarını araştırıyor. Kamuda alım yapması beklenen kurumların başında Adalet Bakanlığı geliyor. 2020 senesinde istenen sayıda alım yapılamamasında dolayı 2021 senesinde daha fazla alım yapılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 2021 yılı personel kadroları

Adalet Bakanlığı personel alım ilanlarında genel olarak binlerce kontenjan açarak ve ülke geneline alım yapıyor. Bu ilanlarda personel ihtiyacına göre adliyelere ve cezaevlerine ayrı ayrı duyuruyor.

Adliyelerde görev alan personeller

-Sözleşmeli Şoför

-Sözleşmeli Aşçı

-Sözleşmeli Mübaşir

-Sözleşmeli Teknisyen

-Sözleşmeli Zabıt Katibi

Cezaevlerinde görev alan personeller

-İnfaz ve Koruma Memuru

-Büro Personeli (ceza infaz kurumu kâtibi)

-Hemşire

-Teknisyen

-Şoför

-Aşçı

-Kaloriferci

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru koşulları nelerdir?

-Türk Vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak

-Sağlık şartlarını taşıdığını sağlık raporu ile belgelemek

-Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak

Bunlar genel koşullar olup her kadro için özel koşullar bulunabiliyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 23:09
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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıZabıt KatibiMübaşirŞoförHizmetliİnfaz Ve Koruma Memuru
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