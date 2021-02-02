2021 3 aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi

İslam dünyasının en önemli ayları olarak bilinen üç aylara çok az bir zaman kaldı. Bilindiği gibi üç aylar Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi İslam dünyasının önemli günlerini içerisinde bulunduran aylardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." Buyurmuştur.

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç ayların önemi

2021 yılında üç aylar 13 Şubat tarihinde başlayacak. Receb ayının ilk günü 13 Şubat tarihine denk gelmektedir. İlk kandil olan Regaip Kandili ise 18 Şubat tarihinde eda edilecek. Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart tarihinde eda edilecek. 2021 yılında Ramazan ayı ise 13 Nisan tarihinde başlayacak.

Üç aylar Müslümanların daha fazla ibadet ettiği, Müslümanların birbirine daha çok yardım etmesi gereken aylardır. Diyanet İşleri Başkanlığı üç ayları Allah’ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günleri olarak ifade etmiştir.

Kuran’ı Kerim’de ise üç aylar Allah’ın savaşmayı yasakladığı ve bu aylarda Müslümanların ibadete, merhamete yönelmesini istediği şeklinde belirtilmiştir.