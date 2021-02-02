2021 3 aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi

İslam dünyasının en önemli ayları olarak bilinen üç aylara çok az bir zaman kaldı. Bilindiği gibi üç aylar Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi İslam dünyasının önemli günlerini içerisinde bulunduran aylardır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." Buyurmuştur.
Üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç ayların önemi
Üç aylar Müslümanların daha fazla ibadet ettiği, Müslümanların birbirine daha çok yardım etmesi gereken aylardır. Diyanet İşleri Başkanlığı üç ayları Allah’ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günleri olarak ifade etmiştir.
Kuran’ı Kerim’de ise üç aylar Allah’ın savaşmayı yasakladığı ve bu aylarda Müslümanların ibadete, merhamete yönelmesini istediği şeklinde belirtilmiştir.