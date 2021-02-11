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2021 1. Cemre nereye, ne zaman, hangi tarihte düşecek?

Kuraklık yaşadığımız şu günlerde yine de yağmurlu, karlı havaları da zaman zaman görmekteyiz. Yine de baharın gelişini müjdeleyen cemreleri merak etmekteyiz. İlk cemre ne zaman nereye ve hangi tarihte düşecek? Haberimizde okuyarak öğrenebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 16:10
2021 1. Cemre nereye, ne zaman, hangi tarihte düşecek?
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2021 yılının ilk cemresi hangi gün, nereye düşecek?

Kurak geçen iklimlere rağmen insanların birçoğu cemrenin ne zaman nereye düşeceği merak konusudur. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya sonuncu cemre ise toprağa düşmektedir. Cemrenin düşmesi ile baharın gelişi anlaşılmaktadır. İlk cemre havaya düşerek baharın gelişi ile havalar ısınmaya başlanacaktır.  2021 yılı kurak geçmektedir. Dünyaca yaşadığımız Küresel ısınma sebebi ile iklim değişikliği yaşanmaktadır. Yağmur, karlı havaları da zaman zaman yaşamaktayız. İnsanların merak ettiği havaların ısınması baharın gelmesini müjdeleyen ilk cemrenin ne zaman düşeceğidir. 

Cemre sözlük anlamı sıcaklıktır. Arafat’ta hacıların attıkları taşlar ile oluşan birikinti olarak bilinir. İlk cemrenin düşme tarihi 19-20 Şubat 2021 havaya düşmesi beklenilmektedir. İlk cemrenin düşmesi ile birlikte havalar ısınmaya başlar. Üç cemre 7’şer gün aralık olmakla beraber düşer. İkinci cemrenin düşme tarihi 26-27 Şubat 2021 yılında suya düşecektir. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecektir. 



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
CemreHavaSuToprak
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