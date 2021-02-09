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2020'nin bebekler için en çok tercih edilen isimleri

İnternette en çok merak edilen sorulardan biri olan Türkiye'de 2020'de en çok tercih edilen bebek isimlerin neler olduğu sorusunu araştırdık.

09 Şubat 2021 Salı 22:08
2020'nin bebekler için en çok tercih edilen isimleri
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2020'nin bebekler için en çok tercih edilen isimleri

İntenette en çok merak edilen sorulardan biri olan Türkiye'de 2020'de en çok tercih edilen bebek isimlerin neler olduğu sorusunu araştırdık.

2020 senesinde Türkiye'de 1 milyon bebek doğdu. Peki erkek ve kız bebeklerine en çok hangi isimler verildi? İşte detaylar..

En çok Yusuf ve Zeynep ismi verildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğün'ün verilerine göre 2020'de Türkiye'de 1 milyon 91 bin 143 bebek doğdu. Doğan bebeklerin 559 bin 753'ü erkek, 531 bin 390'ı ise kız bebek olarak doğdu.

7 bin 540 erkek bebek saysı ile en çok tercih edilen isim Yusuf oldu. Yusuf isminden sonra 6 bin 236 Miraç, 6 bin 222 de Eymen ismi erkek bebeklerine verildi.

Kız bebeklerde de 11 bin 179 Zeynep ismi ile ilk sırada yer aldı. Zeynep isminden sonra 7 bin 316 Elif, 6 bin 335 de Defne ismi verildi.

Bunların yanı sıra tek bir ismi bulunan bebek isimleri de; Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu oldu.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:08
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Anahtar Kelimeler:
BebekIsim
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