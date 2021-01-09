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2020 yılının en çok tercih edilen araba listesi yayımlandı!

Türkiye’de ikinci el online ve binek hafif ticari araçlar oldukça tercih ediliyor. 2020’nin en çok tercih edilen otomotiv markaları ise belli oldu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:40
2020 yılının en çok tercih edilen araba listesi yayımlandı!
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INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti. 2019 senesine göre %16 satış gösterirken, ikinci el online satışlar binek araçlara göre %83 hafif ticari araçlar ise %17 olarak kabul görmüştür.

Avrupa ülkelerinde Volkswagen (VW) markalı otomotiv liderliğini koruyor. Ülkemizde üretimi bulunmayan marka 2020 yılında en çok tercih edilen marka listelerinde yer alıyor. 2020 yılına ait 304 bin 780 adet satış yapan marka pazar payı artış oranını ise %15 olarak belirledi.

2020 yılı için RENAULT marka arabalar 266 bin 31 adet satış gösterdi.

207 bin 490 adet FORD

191 bin 826 adet FİAT

122 bin  62 adet OPEL

108 bin 63 adet BMW

 105 bin 283 adet Mercedes- Benz

104 bin 245 adet HYUNDAİ

95 bin 541 adet Peugeot

74 bin 619 adet TOYOTA

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
OtomotivVolkswagenRenaultBMW
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