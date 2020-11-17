2020 yılında öğretmenler günü hangi güne denk geliyor

Bir neslin yetiştirilmesine kuşkusuz en büyük görevlerden biri öğretmenlerindir. Öğretmenler toplumu daha ileriye götürecek olan yeni nesillerin anahtarıdır. Bu kadar önemli bir görevi üstlenen öğretmenler için özel bir gün verilmiştir.

2020 öğretmenler günü ne zaman?

Bilindiği gibi öğretmenler günü her yıl 24 Kasım’da kutlanmaktadır. 2020 yılında öğretmenler günü Salı gününe denk gelmektedir.

Öğretmenler günü 2020 yılında Salı gününe denk gelmektedir. Ülkemizde ilk kez 24 Kasım 1981 yılında kutlanan bu özel gün bu tarihten itibaren her yıl kutlanmıştır.

Dünyada ise öğretmenler günü UNESCO’nun tavsiyesi üzerine her yıl 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Dünyada çoğu ülke ilk kez 1994 yılında öğretmenler gününü kutlamaya başlamıştır.