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2020 yılında öğretmenler günü hangi güne denk geliyor

Öğretmenler gününe ülkemizde her yıl kutlanmaktadır. Öğretmenlerine sürpriz yapmak isteyen öğrenciler öğretmenler günü ne zaman, hangi ve 2020 öğretmenler günü tarihini araştırıyor.

17 Kasım 2020 Salı 22:07
2020 yılında öğretmenler günü hangi güne denk geliyor
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Bir neslin yetiştirilmesine kuşkusuz en büyük görevlerden biri öğretmenlerindir. Öğretmenler toplumu daha ileriye götürecek olan yeni nesillerin anahtarıdır. Bu kadar önemli bir görevi üstlenen öğretmenler için özel bir gün verilmiştir.


Bilindiği gibi öğretmenler günü her yıl 24 Kasım’da kutlanmaktadır. 2020 yılında öğretmenler günü Salı gününe denk gelmektedir.

2020 öğretmenler günü ne zaman?

Öğretmenler günü 2020 yılında Salı gününe denk gelmektedir. Ülkemizde ilk kez 24 Kasım 1981 yılında kutlanan bu özel gün bu tarihten itibaren her yıl kutlanmıştır.

Dünyada ise öğretmenler günü UNESCO’nun tavsiyesi üzerine her yıl 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Dünyada çoğu ülke ilk kez 1994 yılında öğretmenler gününü kutlamaya başlamıştır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:07
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ÖğretmenGün
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