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2020 yılında dünyaya gelen bebek sayısı: 1 milyon 91 bin 143

İçişleri Bakanlığından gelen bilgilere göre Türkiye’de 2020 yılı için 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldiği görülüyor. 2020 yılında en çok kullanılan isimler ne oldu?

10 Ocak 2021 Pazar 18:43
2020 yılında dünyaya gelen bebek sayısı: 1 milyon 91 bin 143
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılına dair dünyaya gelen bebek sayısı 1 milyonu aştı. 

Dünyaya erkek bebek olarak gelen 559 bin 753 ebeveynleri tarafından isim konusunda daha geleneksel davrandıkları gözüküyor.

 531 bin 390 kız bebeğin dünyaya gelmesi ise erkeklere verilen isimlerden daha çok ebeveynler kız bebeklerine daha moden isim kullandıkları görülüyor.

Toplam da 1 milyon 91 bin 143 dünyaya gelen bebeklerden 7 bin 540’ına ‘Yusuf’ ismi koyulurken, 6 bin 236 bebeğe ‘Miraç’ ismi koyuldu. 11 bin 179 bebeğe ise ‘Zeynep’ ismi koyulduğu görülüyor.

2020’nin popüler olan isimlerinden Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarında ise; Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya en fazla tercih edilen diğer isimler ebeveynler tarafından tercih listesi arasında yer aldı. Bölgelere göre isim değişikliğinin görüldüğü araştırmada;

Marmara bölgesi için dünyaya gelen bebeklere Ömer Asaf, Eymen veya Alparslan koyulduğu görüldü.

 2020 yılı için bölgesel olarak bakıldığında en az doğan bebek Karadeniz bölgesini gösterirken kız bebeklerine Zeynep, Defne, Asel isimlerinin koyulduğu görüldü.
 

Büyükşehirlerde ‘Zeynep’ ve ‘Eymen’ tercih edildi

Başkent Ankara’da tercih edilen isim araştırmasında Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ isimleri verilirken kız bebeklerine ise Zeynep, Defne ve Asel verildiği görülüyor.

İstanbul ve İzmir şehirlerinde de aynı isimlerin çokça kullanıldığını gözlemleniyor.

Dikkat çeken diğer isimler

Dikkat çeken isimler arasında bu isimlerin sadece Türkiye’de bir bebeğe verildiği görülüyor.

Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri oldukça dikkat çekti.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 18:43
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Kız BebekErkek BebekYenidoğan
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