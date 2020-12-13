2020 Yılı Sonu Memurluk Alım İlanları Nelerdir?

2020 Yılı Sonu Memurluk Alımı Olacak Mı?

2020 yılı bitmeden birçok kurum ve kuruluş memur alımı yapacağını duyurdu. Çalışabilecekleri işler için bekleyen adaylar geçici yada devamlı memur olarak görev yapmak için memur alım ilanlarını bekliyorlar. 2020 yılının son memur alım ilanları herkes tarafından merak ediliyor.

İşkur ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan personel alım ilanları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bundan dolayı 2020 yılı bitmeden personel alımı yapacak olan kurum ve kuruluşların hangileri olduğu yavaş yavaş belli oluyor.

Memur olma hayaliyle yaşayan on binlerce vatandaş için sevindirici haberler geldi. Pek çok kamu kurum ve kuruluşu 2020 yılı bitmeden personel alımı yapacağını açıkladı. İşe alınan adaylar üniversitelerde, belediyelerde, ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapma hakkına sahip olacaktır.

2020 yılında memur alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına başvurular intenet üzerinden yapılacaktır. İş sahibi olmak isteyen adaylar, Devlet personel Başkanlığı ve’un intenet sitelerinden başvuru formlarını doldurarak işlemlerini yapabilecekler.

2020 Yılı Sonu Memur Alımı Yapacak Kurum Ve Kuruluşlar!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi 18 Aralık 2020’dir.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı yapacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 Perşembe günüdür. Mesai bitiminde yani saat 16.30’a kadar başvurular alınacaktır.

Gaziantep Üniversitesi 206 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi 7 Aralık 2020’dir.

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 105 Sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi en geç 14 Aralık 2020 Saat 17.00 olacaktır.

yapacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi en geç 14 Aralık 2020 Saat 17.00 olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Sürekli işçi alacağını ve bu alımların Güvenlik ve Temizlik personeli olmasını duyurdu. Alımlar için başvurular 23 Aralık 2020 ile 27 Aralık 2020 arasında olacaktır. Alımlar İŞKUR intenet adresi, E-Devlet ve Alo 170 Hattı üzerinden yapılabilir.

alacağını ve bu alımların Güvenlik ve Temizlik personeli olmasını duyurdu. Alımlar için başvurular 23 Aralık 2020 ile 27 Aralık 2020 arasında olacaktır. Alımlar İŞKUR intenet adresi, E-Devlet ve Alo 170 Hattı üzerinden yapılabilir. İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı 80 Memur alacağını bunların içinde Zabıtalarında dahil olduğunu duyurmuştur.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alım için başvuru tarihi 27 Kasım 2020 ile 4 Aralık 2020 arasında olacaktır.

Geyve Belediye Başkanlığı 8 Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu. Adaylar gerekli belgeleri 21 Aralık 2020 ile 25 Aralık 2020 arasında hazırlayarak başvurularını saat 17.00 ‘ a kadar yapabileceklerdir.

Çorum Belediye Başkanlığı 12 İtfaiye Eri 10 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 22 Memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 4 Ocak 2021 ile 8 Ocak 2021 arasında olacaktır.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı 30 Üst Kurul Uzman Yardımcı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 16 Kasım 2020 Pazartesi ile 27 Kasım 2020 saat 17.30’a kadar devam edecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Sözleşmeli Avukat alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 24 Kasım 2020 Salı günü başlayarak 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30’da bitecektir.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 18 Kasım 2020 ile 29 Kasım 2020 arasında olacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 20 Kasım 2020 Tarihinden Başlayarak 4 Aralık 2020 Tarihi Saat 23.59′ a Kadar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı intenet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru Bağlantısından Yapılacaktır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 16 Kasım 27 Kasım arasında olacaktır.

Dışişleri Başkanlığı 40 Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos Ataşe, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 16 Kasım 2020 Pazartesi İle 27 Kasım 2020 arasındadır.