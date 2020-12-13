İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

2020 Yılı Sonu Memurluk Alım İlanları Nelerdir?

2020 yılı memur alımı olacak mı? 2020 yılında memur alımı yapan yerler neresi? 2020 yılı son memur alımı yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları neresi? 2020 yılının bitmesine yakın bazı kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli ve devamlı personel alımı yapacağını duyurmasının ardından vatandaşlar personel alımı yapacak yerleri araştırıyorlar.

13 Aralık 2020 Pazar 02:06
2020 Yılı Sonu Memurluk Alım İlanları Nelerdir?
Takip Et:

2020 Yılı Sonu Memurluk Alımı Olacak Mı?

2020 yılı bitmeden birçok kurum ve kuruluş memur alımı yapacağını duyurdu. Çalışabilecekleri işler için bekleyen adaylar geçici yada devamlı memur olarak görev yapmak için memur alım ilanlarını bekliyorlar. 2020 yılının son memur alım ilanları herkes tarafından merak ediliyor.

İşkur ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan personel alım ilanları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bundan dolayı 2020 yılı bitmeden personel alımı yapacak olan kurum ve kuruluşların hangileri olduğu yavaş yavaş belli oluyor.

Memur olma hayaliyle yaşayan on binlerce vatandaş için sevindirici haberler geldi. Pek çok kamu kurum ve kuruluşu 2020 yılı bitmeden personel alımı yapacağını açıkladı. İşe alınan adaylar üniversitelerde, belediyelerde, ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapma hakkına sahip olacaktır.

2020 yılında memur alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına başvurular intenet üzerinden yapılacaktır. İş sahibi olmak isteyen adaylar, Devlet personel Başkanlığı ve İŞKUR’un intenet sitelerinden başvuru formlarını doldurarak işlemlerini yapabilecekler.

2020 Yılı Sonu Memur Alımı Yapacak Kurum Ve Kuruluşlar!

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi 18 Aralık 2020’dir.
  • İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 163 Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı yapacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 Perşembe günüdür. Mesai bitiminde yani saat 16.30’a kadar başvurular alınacaktır.
  • Gaziantep Üniversitesi 206 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi 7 Aralık 2020’dir.
  • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 105 Sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım için son başvuru tarihi en geç 14 Aralık 2020 Saat 17.00 olacaktır.
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Sürekli işçi alacağını ve bu alımların Güvenlik ve Temizlik personeli olmasını duyurdu. Alımlar için başvurular 23 Aralık 2020 ile 27 Aralık 2020 arasında olacaktır. Alımlar İŞKUR intenet adresi, E-Devlet ve Alo 170 Hattı üzerinden yapılabilir.
  • İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı 80 Memur alacağını bunların içinde Zabıtalarında dahil olduğunu duyurmuştur.
  • Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alım için başvuru tarihi 27 Kasım 2020 ile 4 Aralık 2020 arasında olacaktır.

  • Geyve Belediye Başkanlığı 8 Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu. Adaylar gerekli belgeleri 21 Aralık 2020 ile 25 Aralık 2020 arasında hazırlayarak başvurularını saat 17.00 ‘ a kadar yapabileceklerdir.
  • Çorum Belediye Başkanlığı 12 İtfaiye Eri 10 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 22 Memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 4 Ocak 2021 ile 8 Ocak 2021 arasında olacaktır.
  • Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı 30 Üst Kurul Uzman Yardımcı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 16 Kasım 2020 Pazartesi ile 27 Kasım 2020 saat 17.30’a kadar devam edecektir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Sözleşmeli Avukat alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 24 Kasım 2020 Salı günü başlayarak 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30’da bitecektir.
  • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 18 Kasım 2020 ile 29 Kasım 2020 arasında olacaktır.
  • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 20 Kasım 2020 Tarihinden Başlayarak 4 Aralık 2020 Tarihi Saat 23.59′ a Kadar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı intenet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru Bağlantısından Yapılacaktır.
  • Hazine Ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 16 Kasım 27 Kasım arasında olacaktır.
  • Dışişleri Başkanlığı 40 Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos Ataşe, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 16 Kasım 2020 Pazartesi İle 27 Kasım 2020 arasındadır.  

 

  • Samsun Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duydurdu. Alım için başvuru tarihi 20 Kasım 2020 ile 4 Aralık 2020 arasında olacaktır.
  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 9 Sözleşmeli Bilişim personel alımı yapacağını duyurdu. Alım için başvuru tarihi 19 Kasım 2020 ile 21 Aralık 2020 tarihinde mesai bitimine kadar olacağını belirtti.
  • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapacağını duyurdu. Alım için başvuru tarihi 18 Kasım 2020 ile 2 Aralık 2020 tarihleri arasında olacaktır. Başvuru 2 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’a kadar mesai bitiminde sona erecektir.
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 1 Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı yapacağını duyurdu. Başvuru 16 Kasım 2020 saat 09.00 başlayıp 30 Kasım 2020 saat 18.00’da bitecektir.
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 Memur alımı yapacağını duyurdu. Sınava Girmek İsteyen Adaylar, 27 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak için indirmeleri gerekecektir.
  • Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sözlemeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihi 1 Aralık 2020 tarihine sona erecektir.
  • Adalet Bakanlığı 400 İdare Memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru 27 Kasım 2020 tarihinde başlayarak 11 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri, Şeflikleri Ve Bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  • Beykoz Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı başvurusunu duyurdu. Başvuru 23 Kasım 2020 ile 4 Aralık 2020 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde olacaktır.
  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 11 Kasım 2020 ile 3 Aralık 2020 arasında olacaktır.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 02:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2020 Personel AlımıIşkurDevlet Personel BaşkanlığıMemurİşçiIşçi Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Batırık yemeği nasıl yapılır? Batırık tarifi
MasterChef Batırık yemeği nasıl yapılır? Batırık tarifi
MasterChef Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi
MasterChef Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti

Popüler Haberler

2020 Yılı Sonu Memurluk Alım İlanları Nelerdir?
En uygun kredi veren bankalar listesi 13 Aralık 2020 Pazar
Kolay krediler nerelerden alınabilir? 2020
Renault Twizy, Zoe Life, Renault Clio, Megane, Talisman, Koleos,Capture, Kadjar, Megane'ın tüm opsiyonlarına ait Aralık 2020 ayı fiyat listesi tablosu
Kutsi'nin hayat hikayesi nedir? Kiminle evlidir? Albüm ve şarkıları
Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık 2020 Pazar Tv kanalları maç programı
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Aralık 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi ve af yasası ile ilgili son dakika gelişmleleri neler
Kimse Bilmez Dizisi Uygar Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Engin Hepileri Hakkında Bilgiler
Ziraat Katılım konut finansmanı kredi kullanma şartları ve güncel kredi oranları
Korucu Alımı İçin İlan Yayımlandı! 2019 Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Şartları ve Detayları
Senet nasıl doldurulur? Senet yazarken nelere dikkat edilir? Örnek senetler
Çocukların yaşlarına göre boy ve kilo gelişim değerleri ne olmalı? Kız ve erkek çocuk gelişim tablosu
İbrahim Tatlıses'in toplam kaç çocuğu var? İbo Show'daki Elif Ada'nın annesi kimdir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
İlkokul 1. sınıf aşı takviminde hangi aşılar var? Sağlık Bakanlığı İlkokul 1. sınıf aşı takvimi
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
Kanal D canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.