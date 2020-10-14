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2020 Yılı Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar gerekli şartların neler olduğunu araştırmaktadır. 2020 yılında da yapılan özel güvenlik görevlisi alımlarındaki şartlar yenilenmektedir. Adaylar yeni belirlenen şartlara göre başvuru yapmalıdır.

14 Ekim 2020 Çarşamba 11:06
2020 Yılı Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?
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Güvenlik görevlisi günümüzde en fazla başvuru yapılan meslekler arasında yer almaktadır. Pek çok kurum güvenlik görevlisi alımları yapmaktadır. Güvenlik görevlisi olabilmek için sertifika almak gerekmektedir. Sertifika silahlı ve silahsız olacak şekilde verilmektedir. Sertifika alarak özel güvenlik görevlisi olanlar bulundukları bölgedeki güvenlik kuruluşuna kaydolmalıdır.

Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin bulundukları ildeki güvenlik şirketlerine müracaat etmesi gerekmektedir. Silahlı ve silahsız sertifikalar için eğitimlerde başarılı olmak ve eğitimin ardından EGM’ye sınav harcının ödenmesi gerekir. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verilecek olan sınav harcı 90 TL olarak belirlenmiştir. Özel güvenlik görevlisi sınavları sende 6 defa yapılmaktadır ve adayların sınavdan en az 60 puan alması gerekmektedir. Güvenlik görevlisi başvurularında istenilen evraklar silahlı ve silahsız sertifikalar için değişiklik göstermektedir. Silahlı güvenlik görevlisi eğitimleri 2 saat sürmektedir. 2 hafta kadar temel derslerin verildiği eğitimlerde 3 gün silah eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte eğitimler 18 güne çıkmaktadır. Pratik eğitimlerde 25 mermi atışı yapılmaktadır. Pratik sınavlarda başarılı olan kişilere silahlı güvenlik sertifikası verilir. Bu sertifika beş sene kadar geçerlidir ve sertifikanın 5 senede bir yenilenmesi gerekir.

Silahsız güvenlik sertifikası eğitimleri 100 saat kadar sürmektedir. Ayrıca adayların 15 günlük temel eğitimlere girmesi gerekmektedir. Eğitimleri aksatan kişilerin sertifika hakları ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca adaylara eğitimler için belli bir devamsızlık gün hakkı da tanınmaktadır. Devamsızlık hakkı mazeretsiz yüzde 10 ve mazeretli yüzde 30 olarak belirlenmiştir.

Güvenlik Sertifikası Eğitimleri İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Güvenlik sertifikası eğitimlerinde silahsız ve silahlı sertifika için gerekli belgeler değişiklik göstermektedir. Adayların öncelikle 2 adet nüfuz cüzdanı fotokopisi, diploma, 5 adet biyometrik fotoğraf ve ikametgah belgesini hazırlaması gerekmektedir.

Güvenlik görevlisi alımları için İŞKUR tarafından da ilanlar yayımlanmaktadır. İŞKUR alımlarında gerekli başvuru şartlarının sağlanması gerekir. Adaylar kurumların çalışma düzenin ayak uyduracak kişiler olması ve Türk vatandaşı olması gerekir. Silahsız güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Silahlı güvenlik sertifikası için ise adayların en az ortaöğretim mezunu olması ve 21 yaşından büyük olması gerekir. Adayların sicil kaydının temiz olması gerekli şartlardan bir tanesidir.

İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanları

İstihdam sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından güvenlik görevlisi alım ilanları yayımlanmaktadır. Hemen her kurum güvenlik ihtiyacını karşılamak için ilan yayımlamaktadır. İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvurular için öncelikle İŞKUR’un resmi intenet sitesine nüfuz cüzdanı bilgileriyle başvuru yapmalarıdır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri

Güvenlik görevlilerinin en temel görevi koruma sağlamaktır. Havalimanları, istasyon, liman gibi yerlerin güvenliği bu kişiler tarafından sağlanmaktadır. Güvenlik görevlileri terminal, konser alanları ve toplantı salonlarında güvenlikten sorumlu kişiler X-ray, dedektör gibi araçlarla arama yapmaktadır. Ayrıca görev alanlarında bırakılan eşya veya emanetlerden de güvenlik görevlileri sorumludur. Görev yerlerinde yaşanan olaylarda yakalama ve müdahale etme hakkı güvenlik görevlilerinindir.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini kullanabilmeleri için kimlik kartı ve özel güvenlikçi üniforması giymelidir. Valilikler tarafından verilen kimlik kartlarında kişilerin kimlik bilgileri ve biyometrik fotoğraf ile silahlı veya silahsız yetki alanları verilmektedir.

Güvenlik Görevlilerinin Çalışma Alanları

Güvenlik görevlileri pek çok kamu kurum ve kuruluşta görev almaktadır. Güvenlik sertifikası olan kişilerin görevlerini yerine getirmesi için iş alanları bulunmaktadır. Bu alanlar genel olarak şunlardır:

- Özel ve devlet hastaneleri

- Özel konutlar,

- Bankalar

- Fabrikalar

- Şantiyeler

- Oteller

- Terminal

- Gar

- Müze


- AVM

- Yakın koruma

- Havaalanı

- Konser alanı

- Okul

2020 Yılı Özel Güvenlik Maaşları

Güvenlik görevlilerinin maaşları çalıştıkları sektöre göre değişiklik göstermektedir. Çalışanlar genel olarak asgari ücretle maaş almaktadır. Bu yılda uygulanan özel güvenlik maaşları 2 bin 750 TL’dir. Bu maaşlar çalışılan kuruma veya bölgeye göre farklılık göstermektedir. Güvenlik görevlisi maaşları 2 bin 500 TL ile 3 bin 750 TL arasında olmaktadır.

Güvenlik görevlileri bir haftada 48 saat çalışmaktadır ve ortalama 2 bin 750 TL maaş almaktadır.

Özel Güvenlik Sertifikası Ücreti

Güvenlik görevlisi adayları sertifika alabilmek için eğitimler almalı ve bu eğitimler için gerekli ödemeleri yapmalıdır. Sertifika alınırken yapılan ödemeler şunladır:

- Silahlı kurs ücreti: 1200 TL

- Silahlı sertifika yenileme ücreti: 750 TL

- Silahsız kurs ücreti: 1000 TL

- Silahsız sertifika yenileme ücreti: 500 TL

- Silahlı sağlık raporu ücreti: 200 TL

- ÖGG sınav ücreti: 90 TL

- Kimlik kartı ücreti: 40 TL

Silahlı sertifika poligon ücreti: 90 TL

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları

Güvenlik görevlilerinden istenen şartlar erkek ve kadın adaylara göre değişiklik göstermektedir. Erkek ve kadın adayların belirlenen şartlara uyum sağlaması gerekir. Silahlı güvenlik olmak isteyen adayların 21 yaşından büyük olması ve en az ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.

Silahsız güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların ise 18 yaşından büyük olması ve en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 11:06
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