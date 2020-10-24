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2020 yılı öncesi Bağ-Kur prim ödemeleri ne kadar? Geçmiş yıllara göre Bağ-Kur prim ücretleri

2020 yılı öncesinde Bağ-Kur prim ödemelerinin ne kadar olduğu merak edilmektedir. Asgari ücrete bağlı olarak değişen prim ödemelerinde en merak edilen yıl aralığı ise 2008 - 2020 yılları arası olmaktadır.

24 Ekim 2020 Cumartesi 11:23
2020 yılı öncesi Bağ-Kur prim ödemeleri ne kadar? Geçmiş yıllara göre Bağ-Kur prim ücretleri
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Bağ-Kur primlerinin yıllara göre ödemelerinin ne kadar olduğu pek çok Bağ-Kur’lu tarafından merak edilmektedir. 4B statüsünde çalışan personellerin yıllara göre ödemekle yükümlü olduğu ve emekli olabilmek için ödenmesi gereken prim ücretleri araştırılıyor. 4B statüsünde çalışan Bağkur’lu çalışanların 2008 – 2020 yılları arasında yapması gereken prim ödemeleri araştırılıyor.

Geçmiş yıllara göre Bağ-Kur prim ücretleri

Bağ-Kur primleri her yıl asgari ücret tutarına göre düzenlemektedir. Hal böyle olunca yıllara göre prim ücretleri artış göstermektedir. Asgari ücrete her yıl yapılan zamlar sonrasında Bağ-Kur prim ücretlerinin artması sonrasında, ödenecek olan primlerin ne kadar olacağı araştırılmaktadır. Özellikle 2008 yılı sonrasında Bağ-Kur prim ödemelerinin ne kadar olduğu merak edilmektedir.

2020 Bağ-Kur primleri

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihlerinde 4B Bağ-Kur prim ödemeleri şu şekildedir,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 941,76 lira,
  • Çiftçi/tarım Bağ-Kuru 5 puanlık indirimli 781,36 lira, indirimsiz olarak ise 913,80 TLolacaktır.
  • Esnaf Bağ-Kur primi 5 puanlık indirimli 868,18 lira, indirimsiz olarak da 1015,33 TL olacaktır.

2019 Bağ-Kur primleri

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 818,56 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 764,84 TL (Düzenli ödenmesi halinde %5 indirimli 653,99 TL),
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 882,51 TL (Düzenli ödenmesi halinde %5 indirimli 754,61 TL).

2018 Bağ-Kur primleri

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 649,44 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 583,48 TL (Düzenli ödenmesi halinde %5 indirimli 498,91 TL),
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 700,17 TL (Düzenli ödenmesi halinde %5 indirimli 598,70 TL).

2017 Bağ-Kur primleri

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 568,80 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 490,59 (Düzenli ödenmesi halinde %5 indirimli 419,49 TL),
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 613,23 (Düzenli ödendiğinde %5 indirimli 524 TL).

2016 Bağ-Kur primleri

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 527,04 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 435,63 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 568,21 TL.

2015 Bağ-Kur primleri

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 384,48 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 303,98 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 414,52 TL.

2014 Bağ-Kur primleri

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 342,72 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 258,64 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 369,49 TL.

2013 Bağ-Kur primleri

1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında Bağ-Kur primleri,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 313,15 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 225,07 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 337,61 TL.

1 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 Bağ-Kur primleri ise,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 326,88 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 235,00 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 352,41 TL.

2012 Bağ-Kur primleri

1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 tarihi arasında Bağ-Kur primi,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 283,68 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 193,70 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 305,84 TL.

1 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 Bağ-Kur primleri ise,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 300,96 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 205,49 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 324,47 TL.

2011 Bağ-Kur primleri

1 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 Bağ-Kur primleri,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 254,88 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 165,00 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 275,00 TL.

1 Temmuz 2011 – 31 Aralık 2011 Bağ-Kur primleri ise,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 267,84 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 173,00 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 288,76 TL.

2010 Bağ-Kur primleri


1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010 Bağ-Kur primleri,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 233,28 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 142,51 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 251,50 TL.

1 Temmuz 2010 – 31 Aralık 2010 Bağ-Kur primleri ise,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 243,36 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 148,67 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 262,37 TL.

2009 Bağ-Kur primleri

1 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 Bağ-Kur primleri,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 213,12 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 122,54 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 229,77 TL.

1 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 Bağ-Kur primleri ise,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 221,76 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 127,51 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 221,76 TL.

2008 Bağ-Kur primleri

1 Ocak 2008 – 30 Haziran 2008 Bağ-Kur primleri,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 194,68 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 104,94 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 209,89 TL.

1 Temmuz 2008 – 31 Aralık 2008 Bağ-Kur primleri ise,

  • İstenirse Bağ-Kur primi: 204,38 TL,
  • Tarım/çiftçi Bağ-Kur primi: 110,17 TL,
  • Esnaf/Şirket Ortağı 4b Bağ-Kur primleri; 220,35 TL.

Göre Bağ-Kur prim ödemeleri yapılmaktadır. Bilindiği üzere yıllara göre asgari ücrete göre prim ödemeleri artış göstermiştir ve artış göstermeye devam edecektir.

 

 

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 11:23
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Anahtar Kelimeler:
Bağkur Primleri2008 - 2020 Arası
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