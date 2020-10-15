2020 yılı bebek bakıcısı ücretleri ne kadar? Bebek bakıcısı maaşları

Günümüzde çocuk sahibi ailelerin de istihdam amacıyla çalışması nedeniyle bebek bakıcılığı önemli bir meslek haline geldi. İşlerine gitmek zorunda kalan ebeveynler çocuklarının gelişimini sağlamak için bakıcı tutmaya başladı. Bebek bakıcılığın önemli bir meslek haline gelmesi ile birlikte bu mesleği yapacak kişilerin alacağı maaşlar da merak konusu olmaya başladı.

Evde bakıcı tutmak isteyen kişiler çalıştırdıkları kişinin sigortasını yapmak zorundadır. Bakıcı sigortası yapmak adına SGK’ya bildirim ve prim ödemesi yapmak gerekmektedir. Bebek bakıcısı sigortası yapacak kişilerin Ek 9 – 10 gün için başvuru formu ile SGK’ya müracaat etmesi yeterlidir.

Bakıcı Teşvik Koşulları Nelerdir?

Evlerinde bakıcı çalıştıran kişilerin sigorta yapabilmesi için SGK tarafından belirlenen prim şartlarına uyum sağlaması gerekir. Bebek bakıcısı sigortası için 7103 Sayılı Kanunla yürürlüğe giren 4447-19. Madde teşviki ve 4447/10. Maddedeki prim teşviki sağlanmalıdır.

4447/10. Maddeye göre teşvik işveren tarafından aylık ücretin yüzde 17’si olacak şekilde ödenir. Teşvik için çalışmaya başlayan kişinin son 6 aylık prim miktarının ödenmesi gerekir. Bu sayede 2 ay süresince teşvikten yararlanmak mümkün hale gelmektedir.

2020 Yılı Bebek Bakıcısı Maaşları

4447/19. Madde teşviki için ise çalışmaya başlayan bakıcının İŞKUR kaydının bulunması ve son 3 aylık prim ödemesinin yapılması gerekmektedir. Bu sayede 1 sene süresince sigorta priminin tamamı devlet tarafından ödenmektedir.

Bebek bakıcıları ve bütün ev hizmetleri çalışanları gelir vergisinden muaf sayılmaktadır. Bu nedenle maaşlar hesaplanırken asgari geçim indiriminin sayılmaması gerekir. Bu yılda AGİ olmadan bebek bakıcılarına 2 bin 501 TL maaş ödenmektedir. Bu miktar kanunlar tarafından öngörülen tutardır ve bu maaşın altında ödeme yapılamaz. Bebek bakıcılarının maaşları iş yüküne göre 5 bin TL’ye kadar yükselebilmektedir.

Bebek bakıcıları tam zamanlı çalışmanın yanı sıra yarım gün çalışma sistemini de kullanabilmektedir. Yarım gün gen bebek bakıcısı maaşları asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Kanunen haftalık çalışma saati 45 saattir ve yarım gün çalışan kişiler bu oranın üçte ikisinin altında çalışmalıdır. Bu kapsamda 2020 yılında yarım gün bebek bakıcısı olacak kişilerin en az bin 667 TL maaş alması gerekmektedir.

Bebek Bakıcısı Sigorta Primi

Bebek bakıcılarına ödenecek olan sigorta primleri ev sahibi ve bakıcının gelir durumuna ve teşvik şartlarına göre değişmektedir. Teşvikler sayesinde prim ödemelerinin 12 veya 24 ayı devlet tarafından ödenebilmektedir.

2021 Yılında Bebek Bakıcısı Maaşları Ne Kadar Olacak?

Gelecek yıl asgari ücret miktarının tekrardan düzenlenmesi ile birlikte bebek bakıcılarının alacağı maaşlar da şekillenecek. 2021 yılı bebek bakıcısı maaşları yeni asgari ücretin açıklanmasıyla belli olacak.