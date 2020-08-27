2020 Yılı Ağustos Ayı Burç Yorumları

Günümüzde tüm dünya genelinde ve ülkemizde en çok takip edilen konuların başında burçlar gelmektedir. Burçlar iş, sağlık, aşk ve para hayatınıza dair size ipuçları sunmaktadır. Geleceğe yönelik planlar yapıyorsanız burcunuzun yorumlarını da dikkate almanızda fayda olacaktır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte burç yorumlarına ilgi arttı. Vatandaşlarımız Ağustos ayı burç yorumlarını merak ediyor. 2020 Ağustos ayı iş, aşk, para ve sağlık konusunda burç yorumlarınızı sizler için araştırdık.

Burçlar, yıldız ve gezegen hareketlerine bağlı olarak eski zamanlardan günümüze kadar gelen şeylerdir. Burcum ne söylüyor, burcumun yorumları, burç yorumları gibi soruların yanıtlarını arıyorsanız sitemizden bulabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınıza dair ipuçları veren burçlar, iş, sağlık ve para konularında da size birtakım ipuçları verir. Gelecekle ilgili size detaylı bilgiler vermektedir.

2020 yılının Ağustos ayına girdik. Dolayısıyla Ağustos ayına denk gelen doğum günlerine göre insanlar da burcunu öğrenmektedir. Ağustos ayıyla ilgili burç yorumları da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Gökyüzünün, yıldızların, ayın ve gezegenlerin hareketlerine göre belirlenen burçlar, sizin özel yaşamınıza ve karakterinize dair ipuçları sunuyor.

2020 Ağustos Burç Yorumları

Koç Burcu

Bu dönemde çevrenizdeki kişilerin gerçek arkadaş olup olmadığı görebileceksiniz. Sahte arkadaşlarınız, siz ne zaman başarılı olursanız o zaman size köstek olacaklar ve kendilerini belli edecekler. Sizi kıskanacaklar. Hatta sizinle aralarına mesafe koyacaklardır. Siz aptal değilsiniz. Bunları anlayabilecek durumdasınız. Özellikle ilişiler konusunda Ağustos ayı koç burcu için güzel bir dönem olacak.

Boğa Burcu

Özel hayatınıza odaklandığınız için iş hayatınızdaki bazı önemli detayları gözden kaçırabilirsiniz. Özellikle ev ya da arkadaş ortamında iyi ilişkileriniz olacak. Bu durumdan dolayı iş ortamında yaşadığınız stresi biraz olsun ortadan kaldırabileceksiniz. Bu ay içerisinde partnerinizden destek göreceksiniz. Zor zamanlarınızda yanınızda olacaklar.

İkizler Burcu

Etrafınızdaki olayların sakinleşmesi, yıldızların daha istikrarlı bir konuma gelmesiyle olacak. Ağustos ayı içerisinde entelektüel birikiminizi artıracaksınız ve araştırmacı ruhunuz kabaracak.

Yengeç Burcu

Bu ay içerisinde tüm zorlukların üstesinden geleceksiniz ve bu mücadele sizi ayrı bir olgunluğa ulaştıracak. Gelecekteki kararlarınızı daha dengeli bir şekilde alacaksınız. Artık dinlenebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. En çok siz hak ettiniz dinlenmeyi. Tatile giderek egzotik bir yolculuğa çıkmanızda fayda olacaktır. Tam da bu ay içerisinde heyecanınızı artırmak için bir fırsat yakalamış gibisiniz.

Aslan Burcu

Başak Burcu

Ağustos ayı aslanlar için oldukça yorucu bir ay olacak. Bu ay içerisinde çok yorulacaksınız. Yoğun iş temposundan dolayı kendinize vakit ayırmanız iyi olacaktır. İşten çıktıktan sonra masaj yapınız. Daha fazla spor yapmanız gerekmektedir. İş ve özel hayatınızı birbirinden ayırmanız gerekiyor. Bu sizi daha sakin bir insan yapacaktır.

Artık çalışmaktan bunalmaya başladınız gibi görünüyor. Bazı işler artık eskisi kadar size önemli gelmiyor. Her şeye rağmen bu ay içerisinde iş değişikliği yapmamanız gerekmektedir. Biraz daha beklemenizde fayda var. Şu an için size keyif veren etkinlikler yapmanız gerekiyor.

Terazi Burcu

Durumlar kötü olsa da siz olumlu şeyler düşünün. Bu ay içerisinde ilişkilerinizde sorunlar çıkabilir. Ancak siz bu kötü durumların üstesinden geleceksiniz ve eksik kalan işlerinizi tamamlayacaksınız. İş hayatında ve kariyerinizde başarı merdivenlerinizi bu ay içerisinde hızlı tırmanacaksınız.

Akrep Burcu

İş ve kariyerinizde pasifleşmek size göre değildir. Geçmişte yaptığınız önemli işlerden dolayı bugünlerde çok fazla bir sorun yaşamayacaksınız. Bu ay içerisinde öncelik olarak aldığınız konular üzerinde değişikliğe gidebilirsiniz. Çalışma temponuzu bir tık artıracaksınız.

Yay Burcu

Özel hayatınızda daha duygusal adımlar atacaksınız. Ağustos ile birlikte karşı cins ile bir ilişki yaşamak isteyeceksiniz. İlişkilerinizde daha romantik bir ortamınız olabilir. Bu ay içerisinde özgürlük, heyecan ve flört yaşayabilirsiniz. Tam da bu anlarda karşı cinsten hoşlanacağınız biri çıkacaktır.

Oğlak Burcu

Bu ay içerisinde çok fazla boş zaman bulacaksınız. Ağustos ayı içerisinde yapmak istediğiniz birçok şeyi yapacaksınız. Mutluluğunuzu artırmak için önünüzde hiçbir engel yoktur. Tatili en çok siz hak ettiniz ve kısa süre içerisinde tatile çıkabilirsiniz. Sizin yıldızlarınız bu ay içerisinde gayet istikrarlı olacak. Yeni insanlarla tanışarak güzel bir ay geçirebilirsiniz.

Kova Burcu

Bu ay içerisinde kafanızı gürültüye kapatın ve etrafınızdakilerin sizi ısrarla rahatsız etmesine izin vermeyin. Önemli şeyler sakın kaçırmayın. Onları yakalamanız gerekmektedir. Eğer böyle olursa kendinizi çok gereksiz sıkıntıları içerisinde bulabilirsiniz.

Balık Burcu

Ağustos ayı içerisinde yardıma ihtiyacınız olabilir. Bu gayet doğaldır. Çevrenizdekilerden yardım isteyebilirsiniz. Herkese iyilik yapacaksanız onlardan yardım da isteyebilirsiniz. Öyle ki yardım isteyeceğiniz kişiler iş arkadaşlarınız, özel hayatınızdaki arkadaşlarınız ve patronunuz bile olabilir. Ağustos ayında birçok alanda olumlu olaylarla karşılaşacaksınız.