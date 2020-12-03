2020 Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Aralık ayına girilmesiyle birlikte yeni yıl heyecanı da hissedilmeye başlandı. Oldukça zorlu badirelerin atlatıldığı, tüm insanlığı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün yayılmaya başladığı ve birçok depremin yaşanarak insanların hayatını kaybettiği 2020 senesinin geride bırakılacağı yılbaşı için geri sayım başladı. Şanssız geldiğine inanılan 2020 senesinin sona ereceği ve 2021 senesine girileceği yılbaşında kaç gün tatil uygulanacağı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

2020 senesinin sonunda yeni yıl kutlamaları 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. 31 Aralık 2020 tarihinde yarım gün çalışılacağı ve 1 Ocak 2021 tarihinin de resmi tatil olduğu ifade ediliyor.

Yılbaşı günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

En büyük önlem öz sorumluluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama kapsamında evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlaması gibi insanların toplanacağı etkinliklerin yapılmayacağını bildirdi.

Prof. Dr. İlhan, kısıtlama yapılsa bile evlerde verilebilecek olan kutlamalara ilişkin, en önemli konunun öz sorumluluk olduğunu, toplumun böyle özel günlerde 1 gün önceden toplandığını ve birlikte zaman geçirdiğini ifade etti. Böyle olduğunda 6-7-8’inci günlerde vaka sayılarında ciddi bir artış meydana geldiğini ve filyasyona bakıldığında da evde toplanmalardan ötürü artış olduğunun görüldüğünü söyledi. Toplumun bu noktada öz sorumluluk alarak çekirdek aile olarak yılbaşında evlerinde izole kalmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Yılbaşında kurallara uyulmaması halinde vaka sayılarında ciddi oranda artış olacağını öne süren İlhan, hastanelerdeki hasta sayısının artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.