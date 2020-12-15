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2020 Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

TSK bünyesinde uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlarımız, başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Uzman erbaş alımları için TSK'dan gelen açıklamaların ne olduğu araştırılmaya devam ediliyor.

15 Aralık 2020 Salı 19:41
2020 Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
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Uzman erbaş olarak görev almak isteyen pek çok vatandaş, alımların ne zaman gerçekleşeceğini merak etmeye başladı. Uzman erbaş alımları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihi ile şartları? Gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor.

Uzman Erbaş Alım Başvuru Tarihi Ne Zaman?

TSK geçtiğimiz günlerde Astsubay alımının gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda çalışmalar faaliyete geçirildi. 2020 yılı uzman erbaş alımı için beklenen açıklamalar TSK’dan geldi.

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." İfadelerine yer verildi.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:41
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