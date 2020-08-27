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2020 üniversite öğretim görevlisi, akademik personel alımı ilanları yayınlandı! Öğretim görevlisi olma şartları ve maaşları belli oldu

2020 yılında üniversite öğretim görevlisi ve akademik personel alımı ilanları yayınlandı. Üniversitelerde istihdam edilecek öğretim görevlisi olma şartları ve maaşları belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:30
2020 üniversite öğretim görevlisi, akademik personel alımı ilanları yayınlandı! Öğretim görevlisi olma şartları ve maaşları belli oldu
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Yükseköğrenim kurumlarındaki dersleri verip ders içeriklerini öğrencilere aktarmakla yükümlü olan öğretim elemanlarına öğretim görevlisi denmektedir. Kanun hükmüne göre öğretim görevlileri yükseköğrenim kurumlarında ders verebilmek için istihdam edilmektedir.

2020 öğretim görevlisi, akademik personel alımları

İnönü Üniversitesi 14 akademik personel istihdam edecek. Personel detayları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?4a8db5a4-e2a8-4da3-9b8b-40835a9e73fb adresinden öğrenilebilir.

Trakya Üniversitesi 15 akademik personel alımlarına https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?97f89e54-5d57-4efe-93d1-cbacf923069e adresinden başvuru yapabilirsiniz.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?6c2ffdec-eb50-42d0-86ea-307f2a73a380 adresinden yapılabiliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?30e714e3-5bed-4358-aae3-93fa8c491fec adresinden yapılacak.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 12 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?4b756cc8-8e9e-4912-9ab6-0e7fda0bb309 adresinden yapılacak.

TARSUS Üniversitesi 9 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?e39002dc-1673-4357-b3d8-8b0a35c71b64 adresinden yapılabilir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 24 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?f64fcead-78a1-4151-8b5f-1bb58f125332 adresinden yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi 10 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?12ab5679-20de-4ad8-aaf9-6971c19aaa29 adresinden yapılabilecek.


Giresun Üniversitesi 11 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?2a0e4c87-e2f6-47c9-b23c-20152fa692ac  adresinden yapılacak.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 5 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?3bda2a59-4849-4c42-a5e6-211588bdeb7b adresinden yapılabilecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi 28 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?cd747aa8-7628-45a4-b1e9-da220861be18 adresinden yapılabilecek.

Kırklareli Üniversitesi 24 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?ac768824-34a0-4fba-bf97-6c3eda8a272c adresinden yapılabilecek.

Marmara Üniversitesi 28 akademik personel başvuruları https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?8d26374b-ca7b-4144-87cd-1b6ca519b761 adresinden yapılacak.

Öğretim görevlisi nasıl istihdam edilir?

Öğretim görevlileri üniversiteler veya bağlı birimlerde kanun gereğince atanan kişilerdir. Herhangi bir derste özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularda kendi uzmanlık alanlarında çalışmalarıyla tanınan bireyler süreli veya ders saati ücretleriyle görevlendirilebilmektedir.

Öğretim görevlisi olan bireyler ilgili yönetim kurulları görüşleri alınmak suretiyle fakültelerde dekanlar ve rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı önerileri ve rektör onayıyla kadrolara atanabilmektedir.

Nasıl öğretim görevlisi olunur?

Öğretim görevlisi olarak istihdam edilebilmek için akademik personel duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. YÖK’ün belirlemiş olduğu şartlar değişiklik gösterebilmektedir. Kişiye özel başvuru süresinde gerekli şartların sağlanmaması halinde başvurular onaylanmayacaktır.

Bir öğretim üyesi kadrolara en fazla iki yıl süreyle atanabilmektedir. Bu süre sonunda kadroya başvuruda bulunan öğretim üyesi olmaması ve görevine devamda fayda görülmesi durumunda aynı usulle yeniden atama yapılabilmektedir.

Öğretim görevlileri haftada kaç saat ders verir ve ne kadar maaş alır?

Öğretim görevlileri haftada en az 12 saat ders vermek zorundadır. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı birimlerde görev alan bireylerde ders yükü aranmamakta ve ders ücreti de ödenmez. Doktora çalışmasını tamamlayan ve uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders verebilmektedir. Araştırma görevlileri ile öğretim görevlileri haftada 10 saate kadar 2914 sayılı kanun 11. maddesine göre ek ders ücreti ve gösterge rakamından sınav ücreti ödeyecektir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:30
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