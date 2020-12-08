2020 THY Aralık ayı uçuş planı

Covid-19 salgını, uçuş planlarını da bozdu. "Gökyüzü Özgürlüğe Kavuşuyor: Aralık 2020 Güncel Uçuş Planı" başlığı altında yolculara duyuru yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), Aralık ayı uçuş planını güncelledi. THY'nin yeni uçuş planına “https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/” adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Türk Hava Yolları (THY), sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olan uçuşlarda yolcuların Aralık 2020 Salı günü uygulanacağına dair bir açıklama yaptı. Duyuruda ise ''Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz.

Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 31 Aralık tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.'' İfadeleri kullanıldı.

GÜNCEL UÇUŞ PLANI (turkishairlines.com)