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2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı

Son zamanlarda ters saat ve çift saat trendi sosyal medyada gündem olmaya başladı. Hemen herkes 2020 yılındaki ters saatler ve çift saatlerin anlamını araştırmaya başladı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 16:59
2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı
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Son zamanlarda yeni bir akım başladı. Saatin kaç olduğuna göre çıkarılan anlamlar son zamanların en büyük trendi oldu. Bu anlamda ters saatler ve çift saatlerin anlamı araştırılmaya başlandı. Saat falı da denen çift ve ters saatlere göre pek çok kişi farklı yorumlar yaptı.

Ters Saatlerin Anlamı Nedir?

- 01.10: O seni hiç sevmiyor. Sen ne kadar mücadele etsen de o seni sevmemeyi sürdürecek.

- 02.20: O senden hoşlanmıyor. Bazen bakıştığınız için hoşlandığını sanıyorsun ancak senin bakışlarına bakıyor ve bu durumdan rahatsız olduğunu sana göstermeye çalışıyor.

- 03.30: O sana aşık olmayacak. Onun kalbi dolu ancak bu kişi sen değilsin.

- 04.40: Onun seni sevdiğini söylemek zor. Güzel şeyler yaşadınız fakat senden beklediklerini karşılayamadın. Seni yeterince sevmeyecek.

- 05.50: O senden hoşlanıyor olabilir. Ancak o çok utangaç davranıyor. Bundan dolayı seninle bir türlü konuşamıyor.

- 10.01: Onun kafasında seninle evlenmek var. Seninle dünya evine girerek her zaman seninle vakit geçirmek istiyor.

- 12.21: Maalesef o seni sevmiyor. İnatlaşmaktan vazgeçip artık bu işin olmayacağını anlaman gerekiyor.

- 13.31: O seni hiç umursamıyor. Sen ne kadar onu düşünürsen düşün o seni hiç düşünmüyor ve düşünmeyecek.

- 14.41: O seninle güzel bir gelecek amaçlıyor. Yaşadığınız güzel anlar halen tap taze duruyor. O seninle güzel şeyler yaşamak için daha da uğraşacak.

- 15.51: Seninle geçmişi olan eski bir sevgilinle barışacaksınız. Küçük hatalar ayrılmanıza neden oldu, ancak şimdi bunları unutup yeni bir sayfa açma vakti geldi.

- 20.02: O seninle evlenecek.

- 21.12: O her zaman seni düşünüyor.

- 23.32: O sana sırılsıklam aşık.

Çift Saatlerin Anlamı

- 00.00: O seni şu an rüyasında görüyor.

- 01.01: O seni seviyor

- 02.02: O senden hoşlanıyor.

- 03.03: O sana aşık olmaya başlıyor.

- 04.04: O seni çok seviyor.

- 05.05: O senden nefret ediyor.

- 06.06: Ona herhangi bir teklifte bulunmak için kötü bir gün.

- 07.07: O senden çocuk yapmak istiyor.

- 08.08: O sana kahvaltı için teklifte bulunacak.

- 09.09: O seni çok üzecek bir şey söyleyecek.

- 10.10: O senden ayrılmak için fırsat kolluyor olabilir.

- 11.11: Onun sana sürpriz bir hediyesi olacak.

- 12.12: O seni ailesine anlatacak.

- 13.13: O seninle konuşmaya utanıyor.

- 14.14: O sana evlenme teklif etmeyi düşünüyor.

- 15.15: O seninle çok uzaklara kaçmak istiyor.

- 16.16: O seni arkadaşlarına anlatmaya başladı.

- 17.17: O seninle aynı hayalleri kuruyor.

- 18.18: O seni herkesten daha çok seviyor.

- 19.19: O senin elini tutup dudaklarından öpmek istiyor.

- 20.20: O şu anda başkasıyla yan yana duruyor.

- 21.21: O seninle ilgili gelecek planları kuruyor.

- 22.22: O sana kahve ısmarlayacak.

- 23.23: O senin için hayatının ilki ve teki olduğunu düşünüyor.


Son Güncelleme: 08.07.2021 16:59
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