2020 Temmuz – Aralık dönemi için bedelli askerlik ve dövizle askerlik ücreti

2020 Temmuz ile Aralık arası dönem için belirlenen bedelli askerlik tutarı açıklandı. Bedelli askerlik ücretlerinin hesaplanması yapılırken dikkate alınan katsayı Temmuz ile Aralık döneminde dikkate alınan sayı 0. 154461 olarak gerçekleşti ve bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 Türk Lirasına çıkartıldı. Dövizle askerlik ise 5563 Euro gibi bir ücrete tâbi tutuldu. Bedelli tercihinde bulunmamış adaylar ve tercihte bulunduğu halde kura sonuçlarında ismi yer almayan bireyler bedelli askerlikten faydalanamıyor.

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplamalara göre Temmuz ile Aralık arası dönemde bedelli askerlik ücretleri 37 bin 70 Türk Lirası olacak. Ücreti ödeyerek bedelli askerlikten yararlanan bireyler ise 21 gün temel askeri eğitimini alacak. Ödemeleri döviz ile yapacak kişiler ise 5563 Euro ödeyerek bedelli askerlik görevini yapmış olarak sayılacak.

Kura işlemlerinin yapılma nedeni ise ayrılan bedelli askerlik kontenjan sınırını geçerse yapılıyor. Ayrılan sınır geçilmez ise başvuran herkes bedelli askerlik imkanından yararlanabiliyor.

İlgili yönetmenlik kapsamında, bedelli askerlik görevini yapmakta olanlar; Tanınan yol zamanı da dâhil olmakta bulunan emsallerin terhise hak kazanacağı zaman diliminde birliklerinde bulunmayanlar, temel askerlik eğitimine katılsalar bile firar, izin tecavüzü ve benzeri suçları işleyen bireyler, hak sahibi olmadıkları halde bile bedelli askerlik hizmetinden faydalanmakta olanlar, bedelli asker çerçevesinden çıkartılır ve kalan askerlik görevlerini er ve erbaş statüsünde devam ederler.

Bedelli Askerlik şartları ve başvurusu

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Askerlik görevini yerine getirme zamanı gelmiş bireylerden, yaş sınırlanması olmadan, fiili bir askerlik hizmetine başlamamış olmalı,

* Yoklama kaçağı durumunda olmamak,

*Bireyin kendi isteği ile bedelli askerlik işlemlerini yapması gerekmektedir. Eşi, birinci dereceden kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri de kişi adına e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubeleri ile 31 Aralık’ a kadar başvuruda bulunabilir.

* Yoklaması olmayan bireyler, yoklamaya taraflarına yapılacak olan “Askerliğe Elverişlidir” adı üstüne muayenelerden olumlu sonuç alması.

* Kanunda belirtilmiş olan bedel tutarını başvuru zamanının ardından iki aylık bir süre zarfı içerisinde(b) bendindeki süreyi uzatmadan peşin bir şekilde ödemek,

* Yapılacak olan temel askerlik eğitimine ait senenin sevk ve celp dönemleri için herhangi bir tercih yapmamak,

* Gruplandırma ya da kura işleminin ardından resmi bir şekilde bedelli askerliğe hak kazanma ve 1 aylık temel askerlik eğitimi almak.

Bedelli askerlik için gruplandırma, sevk ve celp ayarlamalarının yürütülmesi:

* Bedelli askerlik hizmeti yapacak olan kişilerin, Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte koordine edilmesi Bakanlık tarafından tespit edilecek. Bu bireylerin temel askerlik görevini yapacağı birlik ve birliklerin sayısı Genelkurmay Başkanlığı tarafından 31 Aralık tarihinde Bakanlığa bildirilir.

* Bedelli askerlik adayları, bedelli askerlik için önceden kararlaştırılmış kontenjandan fazla olması halinde bedelli askerlikten yararlanacak olan kişiler kura ile belirlenecektir. Eğer başvuru sayısı belirlenen kontenjandan az ise herkes bedelli askerlik hakkından yararlanabilir.

*Bireyler kuvvet komutanları tarafına tahsisi, gruplandırılması ve temel askerlik görevini yerine getireceği komutanlıklara dağıtımı, çekilişe tabi tutma işlemleri, 23. Madde kapsamına göre yapılmaktadır.

*Çekiliş sonucunda bedelli askerlik çıkmayan bireyler, yasal erteleme haklarının devam edeceği süre zarfı boyunca yeniden bedelli askerlik imkanından faydalanmak üzere başvuru yapabilirler. Bedelli askerlik için ödenilen tutar ise kişilere geri ödenir ve bu her başvuru işleminde tekrar eder.

*Bireylerin bedelli askerlikleriyle ilgili olarak celp ile sevk dönemi için farklılaştırma talebi o sene içerisinde Asker Alma Genel Müdürlüğü tarafınca değerlendirilmektedir.

*Bu fıkranın ( B ) bendinin çerçevesinde yarar hakkı elde etmekte olanların 59. Madde kapsamında mazeret halleri hariç herhangi bir erteleme yapılmaz.

*Bu fıkranın ( B ) bendinin çerçevesinde bedelli askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazanan bireyler, tâbi oldukları sevk ve celpten henüz askerlik eğitimine başlamamış olmaları koşuluyla emsallerin terhise hak kazandığı tarih zamanına kadar, askerlik şubelerine başvuru yapmaları dahilinde bedelli askerlikten faydalanmayı bırakabilirler. Bedelli askerlikten vazgeçen kişilere ise tekrar bedelli askerlik hakkı sunulmamaktadır.

*Bu fıkranın ( B ) bendinin çerçevesinde hakkı elde eden bireylerin temel askerlik eğitimlerini bitirmeden Türk vatandaşlığından çıkarılan ya da kendi isteği ile çıkan kişilere, tekrar Türk vatandaşı oldukları zaman bedelli askerlik hakkı verilmez.

Bedelli askerlik için bireye yapılacak geri ödeme işlemleri:

*Bedelli askerlikten kura sonucu yararlanamayanlar,

*Fazladan ya da mükerrer bir şekilde ödeme yapanlar,

*Beşinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çıkarılanlar,

*Üçüncü fıkra dahilinde ( f ) bendi gerekçesiyle vazgeçen bireylerin,

*Başvuruda bulunmadan ödeme yapan kişiler,

*Başvuruda bulunan bireylerin, mevcut durumlarını ispata yaramakta olan vekâletname ya da mirasçılık evraklarını asıl veya yurt içinde noterler tarafından, yurt dışında ise Türk Konsolosluğu aracılığı ile onaylanan beyanname belgelerini eklenerek askerlik şubesine başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan bireyler beyannamelerinde Türk Lirası banka hesaplarının IBAN numarasını ve T.C kimlik numaralarını da bilgilerinde belirtirler.

*Geri ödeme işlemlerinin haiz olan yükümlerinin askerlik şubeleri tarafından teslim alınmış beyannameleri dahilinde yapılan ödemelerin bireye geri ödenmesi veya bireyin seçtiği vasiye yapılmaktadır. Bu işlem muhasebe birimleri tarafınca yapılmaktadır. Geri ödeme yapıldıktan sonra, geri ödemeyi yapan birim askerlik şubesini bundan haberdar eder.

*Temel askerlik eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin; vefat etme durumları, askerliğine devam edememe durumuna gelmesi ya da Türk Vatandaşlığından çıkarılan ya da çıkmış bireylere geri ödeme verilmemektedir.

h) Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; vefat edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere veya Türk vatandaşlığından çıkanlara ya da çıkarılanlara geri ödeme yapılmaz.

Temel eğitimlerinin ardından yapılacak olan yemin töreninden sonrasında eğer var ise 31. Madde çerçevesinin 1. Fıkrası kapsamında izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları zaman dilimine kadar idari izinli olarak işlenir. Ama eğer tabi bulundukları sevk ve celp dönemlerinin sevk sezonunda sevkini yaptırmaması üzerine birliklerine geç giriş yapanlar daha geç terhise hak kazanır.