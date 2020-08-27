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2020 TEKZEN kaçla kaç arasında çalışıyor? TEKZEN kart avantajları

2020 yılında TEKZEN saat kaçla kaç arasında çalışmaktadır. TEKZEN kart avantajları ve iletişim bilgileri hakkında detayları içeriğimizde derledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:43
2020 TEKZEN kaçla kaç arasında çalışıyor? TEKZEN kart avantajları
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2020 yılında TEKZEN çalışma saatleri saat 10.00 ila 22.00 arasında değişiklik göstermektedir. TEKZEN çalışma saatleri içerisinde Cuma günleri de büyük bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz Cuma namazı nedeniyle kapalı tutulan TEKZEN şubeleri bulunmaktadır. Hafta sonunda hizmetlerini sürdürecek TEKZEN’in açılış ve kapanış saatleri mağazalara göre değişiklik göstermektedir.

TEKZEN marketleri şubeleri hızla büyüyor

TEKZEN; Türkiye ve yurtdışında da pek çok noktada hizmet veriyor. KKTC ve Romanya’da da şubeleri bulunan TEKZEN Türkiye genelinde 53 ilde 114 marketiyle hizmet vermektedir. Türkiye’deki mağazaların yanı sıra Romanya’da açılan market yurt dışında şube açan ilk yapı marketi konumundadır.

TEKZEN iletişim bilgisi

TEKZEN iletişim adresi;

Tekzen merkez binası BAB Plaza Merkez Mh. Cendere Cd. NO:30 Kağıthane / İstanbul


TEKZEN telefon numarası: Merkez şube 0212 444 85 96

Müşteri hizmetleri: 444 8 596

TEKZEN müşteri şikayet formu nerden doldurulur?

TEKZEN müşteri şikayet formunu https://www.tekzen.com.tr/ adresinden doldurabilirsiniz. Açılan ekranda ‘’bize ulaşın’’ kategorisine giriş yaparak isim, soy isim, telefon gibi bilgileri doldurmanız gerekir.

Aynı ekranda ‘’sizin için bulalım’’ başlığında isim, soy isim, mail ve ürün bilgisi gibi sorulara yanıt vererek siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

TEKZEN kart avantajları nelerdir?

TEKZEN kart müşterileri için genel ve özel kampanyalar, tanıtım, kazanma, harcama ve promosyon gibi olanakları sağlayabilmektedir.  TEKZEN kartları finansman niteliği taşımazlar ve ödeme özelliği bulunmaz. TEKZEN mağazaları üzerinden şahsınız için yalnızca bir adet TEKZEN kart oluşturmanın yanı sıra web sitesinde oluşturmuş olduğunuz her bir üyelik için TEKZEN kart oluşturulur.



Son Güncelleme: 27.08.2020 22:43
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Anahtar Kelimeler:
TekzenTekzen çalışma Saatleri
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