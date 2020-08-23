2020 Taşıt pulu sorgulama işlemleri

Motorlu aracı bulunan vatandaşların her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Motorlu Taşıt Vergisi ödemekle yükümlüdürler. Helikopterler, sivil havacılık uçakları ve zirai ilaçlama hava araçları da bu vergi kapsamındadır. MTV ödeme zorunluluğu, taşıtın trafik sicil kaydına işlenmesiyle başlamaktadır. Taşıtın vergiden muaf tutulması için ya sicil kaydının silinmesi ya da trafikten men edilmesi gerekmektedir. Ocak – Temmuz ayları arasında sicil kaydı silinen taşıtlar, aynı yılda ikinci kez ödenecek 6 aylık vergiyi ödemezler. Yine Temmuz – Ocak aylarında aracı trafikten men edilenler de ilk kez ödenecek 6 aylık vergiyi ödemezler.

Motorlu taşıtlar vergisi nasıl hesaplanır?

2017 yılına kadar motorlu taşıtlar vergisi aracın yaşı, motor büyüklüğü, aracın ağırlığı gibi unsurlara göre hesaplanıyor ve araç sahibi vergi ödemekle yükümlü oluyordu. 2020 yılında bu sistem değişerek, MTV hesaplamalarında kasko hizmeti de vergi hesaplamasına dahil edildi.

Motorlu taşıtlar vergisi hesaplamasında binek araçlar, otobüsler ve hava araçlarının şartları farklıdır. Buna göre;

-Binek araçlarda motorlu taşıt vergisi hesaplanırken motor silindir hacmi ve araç yaşı dikkate alınmaktadır.

-Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, panelvan araçları için araç yaşı, ağırlık, motor silindir hacmi ve yolcu sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

-Türkkuşu ve Türk Hava Kurumu’na dahil olan uçaklar haricindeki uçak ve helikoplerlerin araç yaşı ve azami kalkış ağırlığı dikkate alınarak vergi hesaplaması yapılmaktadır.

2020 Taşıt pulu sorgulama

Taşıt pulu uzun yıllar önce uygulamadan kalksa da hala Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıt pulu olarak bilinmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi sorgulama yapabilmek için öncelikle aracın kayıtlı olduğu il ve ilçedeki vergi dairelerine ulaşmanız gerekmektedir. Bunun dışında e-Devlet sistemi üzerinden de vergi sorgulama yapmak mümkündür.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak istemeyen kişiler için SMS ile sorgulama da mevcuttur. MTV sorgulaması için BORC yazıp boşluk bırakıp, T.C. kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp ANNE kızlık soyadınızın ilk iki harfini bitişik olarak yazarak 1189’a kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Ayrıca yalnızca MTV borcu sorgulamak istiyorsanız MTV boşluk PLAKANOTESCİLTARİHİ boşluk T.C. kimlik numaranızı yazarak 1189’a göndermeniz yeterlidir.