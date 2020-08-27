2020 Starbucks Çalışma Saatleri!

Ülkemizin en fazla tercih edilen kafelerinden bir tanesi olan Starbucks çalışma saatleri aldıkları ücretler merak edilmektedir. Hafta içi ve hafta sonu özellikle gençlere hizmet veren kafeler zinciri Starbucks’ta çalışma saatlerinin uzun olması ile bilinmektedir. Hafta içleri saat 07.30’da başlayan mesai 23.00’a kadar devam etmektedir. Öğle arası da kapalı olmayan Starbucks müşterilere açık olduğu saat aralığının tamamında hizmet vermektedir.

Starbucks müşteri hizmetleri numarası nedir?

Starbucks'ın herhangi bir şikayet veya önerileri için kullandığı iletişim numarası 4444749’dur. Ayrıca mail adresi de olan ünlü kafenin mail adresi ise infostarbucks-tr@alshaya.com

Starbucks Türkiye’de nerelerde vardır?

Türkiye’de pek çok ilde kafesi olan Starbucks genellikle üniversitelerin çevresindedir ve öğrenciler tarafından çok sık tercih edilmektedir. Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edine, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak, Zonguldak illerinde 1 veya 1’den fazla kafesi bulunmaktadır.

Starbucks Card avantajları nelerdir?

Starbucks'a sıklıkla gidenlerin merak ettiği konuların başında Starbucks kartının ne işe yaradığı ve avantajlarının ne olduğudur.

Starbucks uygulamasına TL yüklenerek alışveriş yapılmasına olanak sağlar. 15 TL, 25 TL, 50 TL veya herhangi bir miktarda para yüklenebilir.

Yüklenilen bu miktarlar sayesinde Starbucks mağazasından alışveriş yaparken telefonu sallayarak kullanabilirsiniz.

Yıldız kazanma şansı 3 TL üzerinde yapılan alışverişlerde geçerlidir.

15 yıldız biriktiren bir müşterinin 1 tane tall boy içeceğe ücretsiz olarak alabilmektedir Starbucks çalışma saatleri kapsamında kartı, herhangi bir Starbucks mağazasından edinebilir, içine bakiye doldurarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Shaya asgari içecek hakkı ve alışveriş tutarı için lazım olan yıldız adetini değiştirebilir.

Ayrıca ürün fiyat artışı sebebiyle kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı vardır.

Firma isterse kartın iadesini yapabilir, kartı iptal edebilir, kart işlemlerini durdurabilir ve kart uygulamasına bloke getirebilir. Tüm hakları kendinde saklı tutar.

Starbucks kart tüm Starbucks mağazalarında ve web alışverişlerinde geçerlidir.

Karta sahip olmak için bakiye yüklemek esastır. Minimum 15 TL ödenebildiği gibi 25 TL ya da 50 TL de yüklenebilir.

Kart bakiye yükledikten hemen sonra kullanılabilir.





Starbucks kart sadece Türkiye içindeki Starbucks mağazalarında kullanılır. Aynı şekilde yurt dışında alınan Starbucks kart Türkiye içindeki şubelerde kullanılamaz. Yurt dışında TL yükleyememe sorunu mevcuttur. Ayrıca sistemden oluşan farklılıkların varlığı kartın kullanılmasını engeller.

Son olarak Sabiha Gökçen Havaalanı İç Hatlar Terminali’nde bulunan Starbucks Airside mağazasında kartın sunduğu avantajlar kullanılabilirken İç Hatlar Terminali Landside mağazasında kartın avantajları kullanılamaz. Çünkü bu mağazada farklı bir işletme firmalarına bağlıdır. Kart burada geçerli değildir.

Kurumsal Starbucks kartının avantajları nelerdir?

20 adet ve üzeri toplu alımlar için satın alınabilir.

Kurumsal Starbucks kart, kurumlar tarafından çalışanlarına özel olarak sunulur.

Tekrar yükleme özelliği bulunmaz.

Ön ödemesi yapılmış bir hediye kartı olarak geçer.

Türkiye içindeki Starbucks mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Perakende ürünleri haricindeki tüm alışverişlerde geçerlidir.

Firma yetkilileri kurumlarının kurumsal Starbucks kartı başvurularını infostarbucks-tr@alshaya.com adresine gönderebilirler.

Kartın bir diğer önemli özelliğiyse içindeki bakiyenin bitene kadar kullanılabildiğidir.

İade yapılamaz veya başka bir kullanıcıya satılamaz.

Starbucks bayiliği nasıl alınmaktadır?

Starbucks’ın bayiliğini almak isteyen kişiler veya kurumlar,

Şubenin Shaya Grubu kararlarına izin vermek öncelikli şarttır.

Şahsi bir şekilde bayilik başvurusunda bulunup çalışmak gibi bir durum söz konusu değildir.

Açılacak şubenin tüm plan ve detayları Shaya Grubu’na aittir. Distribütörün talimatlarına uymak zorunludur.

Starbucks iş başvurusu nasıl yapılır?