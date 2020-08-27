İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020 Starbucks Çalışma Saatleri!

Son dönemlerde popülerliği artan kafelerden bir tanesi olan Starbucks'ta çalışmak isteyen pek çok öğrenci ve genç bulunmaktadır. Starbucks'ta çalışmak isteyenlerin en fazla merak ettiği konu ise kafenin çalışma saatleridir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:13
2020 Starbucks Çalışma Saatleri!
Takip Et:

Ülkemizin en fazla tercih edilen kafelerinden bir tanesi olan Starbucks çalışma saatleri aldıkları ücretler merak edilmektedir. Hafta içi ve hafta sonu özellikle gençlere hizmet veren kafeler zinciri Starbucks’ta çalışma saatlerinin uzun olması ile bilinmektedir. Hafta içleri saat 07.30’da başlayan mesai 23.00’a kadar devam etmektedir. Öğle arası da kapalı olmayan Starbucks müşterilere açık olduğu saat aralığının tamamında hizmet vermektedir.  

Starbucks müşteri hizmetleri numarası nedir?

Starbucks'ın herhangi bir şikayet veya önerileri için kullandığı iletişim numarası 4444749’dur. Ayrıca mail adresi de olan ünlü kafenin mail adresi ise infostarbucks-tr@alshaya.com  

Starbucks Türkiye’de nerelerde vardır?

Türkiye’de pek çok ilde kafesi olan Starbucks genellikle üniversitelerin çevresindedir ve öğrenciler tarafından çok sık tercih edilmektedir. Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edine, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Uşak, Zonguldak illerinde 1 veya 1’den fazla kafesi bulunmaktadır.  

Starbucks Card avantajları nelerdir?

Starbucks'a sıklıkla gidenlerin merak ettiği konuların başında Starbucks kartının ne işe yaradığı ve avantajlarının ne olduğudur.  

  • Starbucks uygulamasına TL yüklenerek alışveriş yapılmasına olanak sağlar. 15 TL, 25 TL, 50 TL veya herhangi bir miktarda para yüklenebilir. 

  • Yüklenilen bu miktarlar sayesinde Starbucks mağazasından alışveriş yaparken telefonu sallayarak kullanabilirsiniz. 

  • Yıldız kazanma şansı 3 TL üzerinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. 

  • 15 yıldız biriktiren bir müşterinin 1 tane tall boy içeceğe ücretsiz olarak alabilmektedir Starbucks çalışma saatleri kapsamında kartı, herhangi bir Starbucks mağazasından edinebilir, içine bakiye doldurarak kullanmaya başlayabilirsiniz. 

  • Shaya asgari içecek hakkı ve alışveriş tutarı için lazım olan yıldız adetini değiştirebilir. 

  • Ayrıca ürün fiyat artışı sebebiyle kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı vardır. 

  • Firma isterse kartın iadesini yapabilir, kartı iptal edebilir, kart işlemlerini durdurabilir ve kart uygulamasına bloke getirebilir. Tüm hakları kendinde saklı tutar. 

  • Starbucks kart tüm Starbucks mağazalarında ve web alışverişlerinde geçerlidir. 

  • Karta sahip olmak için bakiye yüklemek esastır. Minimum 15 TL ödenebildiği gibi 25 TL ya da 50 TL de yüklenebilir. 

  • Kart bakiye yükledikten hemen sonra kullanılabilir. 


  • Starbucks kartın son kullanma tarihi bulunmaktadır. Kart numarasının altında bu durum belirtilmiştir. 

  • Starbucks kart sadece Türkiye içindeki Starbucks mağazalarında kullanılır. Aynı şekilde yurt dışında alınan Starbucks kart Türkiye içindeki şubelerde kullanılamaz. Yurt dışında TL yükleyememe sorunu mevcuttur. Ayrıca sistemden oluşan farklılıkların varlığı kartın kullanılmasını engeller. 

  • Son olarak Sabiha Gökçen Havaalanı İç Hatlar Terminali’nde bulunan Starbucks Airside mağazasında kartın sunduğu avantajlar kullanılabilirken İç Hatlar Terminali Landside mağazasında kartın avantajları kullanılamaz. Çünkü bu mağazada farklı bir işletme firmalarına bağlıdır. Kart burada geçerli değildir. 

Kurumsal Starbucks kartının avantajları nelerdir?

  • 20 adet ve üzeri toplu alımlar için satın alınabilir. 

  • Kurumsal Starbucks kart, kurumlar tarafından çalışanlarına özel olarak sunulur. 

  • Tekrar yükleme özelliği bulunmaz. 

  • Ön ödemesi yapılmış bir hediye kartı olarak geçer. 

  • Türkiye içindeki Starbucks mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerlidir. 

  • Perakende ürünleri haricindeki tüm alışverişlerde geçerlidir. 

  • Firma yetkilileri kurumlarının kurumsal Starbucks kartı başvurularını infostarbucks-tr@alshaya.com adresine gönderebilirler. 

  • Kartın bir diğer önemli özelliğiyse içindeki bakiyenin bitene kadar kullanılabildiğidir. 

  • İade yapılamaz veya başka bir kullanıcıya satılamaz. 

Starbucks bayiliği nasıl alınmaktadır?

Starbucks’ın bayiliğini almak isteyen kişiler veya kurumlar, 

  • Şubenin Shaya Grubu kararlarına izin vermek öncelikli şarttır. 

  • Şahsi bir şekilde bayilik başvurusunda bulunup çalışmak gibi bir durum söz konusu değildir. 

  • Açılacak şubenin tüm plan ve detayları Shaya Grubu’na aittir. Distribütörün talimatlarına uymak zorunludur. 

Starbucks iş başvurusu nasıl yapılır?

Starbucks’ta kasiyet olarak görev almak isteyen kişiler kafenin resmi intenet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilmektedir. Çalışma saatlerine bakılarak ihtiyaç duyulması halinde barista alımları da yine intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır.  



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Starbucksçalışma Saatleri 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Aygaz güncel tüp fiyatları 2020
Bağkur e-Hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur Hizmet Dökümü alma yolları
2020 Starbucks Çalışma Saatleri!
Sigorta girişi olmayan esnaflar nasıl emekli olabilir?
70.000 TL aylık faiz oranları ile ne kadar kazanç sağlar?
Menajerimi Ara dizisi ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara yayın takvimi
LCW mağazalarında ödeme şekilleri ve mesai saatleri?
Bankalar 90.000 TL vadeli mevduat hesabında ne kadar gelir sağlar?
Resmi Gazete kararı ile Elektrik faturalarında destekler başladı! Elektrik fatura desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Bankadan kredi çeken kişinin ölümü halinde borç ne olur?
Rüyada dişlerin çekildiğini görmek nedir? Rüyada dişinin düştüğünü görmenin anlamı
Günlük Burç Yorumları 4 Haziran 2019 Salı - Astrolojik Falınızın Günlük Yaşamınızdaki Etkileri Neler Olacak?
Algida BMW çekilişi katılım şartları ve çekiliş detayları
Rüyada radyo görmek nedir? Rüyada radyo görmenin anlamı, tabiri nedir?
60.000 TL’ye alınabilecek arabalar!
Aile Durum Bildirimi nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet yoluyla aile bildirimi
Türkan Hanım’ın Konağı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Çöp Apartmanı Emre karakterine kim hayat verecek? Enes Demirkapı kimdir?
Yıllık İzin ve yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?
2020'de Emeklilere Tarım ve Hayvancılık kredisi veren bankalar!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.