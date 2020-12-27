2020 Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Bayramların, Kandillerin, Hicri Ayların başlangıç tarihleri

2021 yılı dini günler takvimini Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı. Böylece Recep, Şaban, Ramazan ayları, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı hangi günler olduğu belirlendi. Aynı zamanda kandil ve diğer Hicri ayların ne zamana geldiği öğrenildi.

Cemaziyelahir ayı 14 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 12 Şubat’ta son bulacak. Recep ayı 13 2021 günü başlayıp 13 Mart’ta son bulacak.

Recep ayında mübarek üç ayların başlaması ile birlikte 18 Şubat 2021 Regaib Kandili, 10 Mart 2021’de Miraç Kandili’dir.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayıp 12 Nisan 2021 pazartesi günü son bulacak. Bu ayda Berat Kandili 27 Mart 2021’e denk gelmektedir.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021’de başlayacak olup 12 Mayısıs 2021 tarihinde son bulacak. 8 Mayısıs 2021 cumartesi gününe Kadir Gecesi kutlanacak. Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayısıs 2021, Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayısıs’a denk geliyor.

Şevval ayı 14 Mayısıs 2021 Perşembe gününe başlayıp 10 Haziran son bulacak. Şaban ayında Ramazan bayramı kutlanacak.

Zilkade ayı 11 Haziran 2021 başlayıp 10 Temmuz da son bulacak.

Zilhicce ayı 11 Temmuz 2021 başlayıp 8 Ağustos son bulacak. Bu ay içinde 19 Temmuz Kurban Bayram arefesi ve 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı olarak kutlanacak.

9 Ağustos 2021 tarihi hicri yılbaşı Muharrem ayına denk gelmektedir. 7 Eylül de sona erecek. Aşure günü Muharrem ayının 10.günü olan 18 Ağustos’a den geliyor.

Safer ayı 8 Eylül 2021 başlayıp 6 Ekim son bulacak.

Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 de başlayıp 5 Kasım da son bulacak. Bu ay içinde Mevlit Kandili 17 Ekim’e denk gelir.

Rebiul-Ahir ayı 6 Kasım 2021 başlayıp 4 Aralık’ta son bulacak.

Cemaziyelevvel ayı 5 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2022 son bulacak.

2021 yılı dini günler listesi