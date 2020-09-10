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2020 PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2020 şartları belli mi?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alımı şartları belli mi? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 10 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, PTT 55 bin personel alımı ne zaman? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:47
2020 PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2020 şartları belli mi?
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Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte emeklilik işlemleri de hız kazandı. Emekli olarak kamu kurumlarından ayrılacak olan personeller yerine ne zaman yeni personel alınacağı ise merak edilmeye devam ediyor. PTT tarafından yeni personel alımının ne zaman yapılacağı konusunda meraklar devam ederken PTT tarafından resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda PTT personel alımında hangi şartların gerekli olduğu belirtilirken pek çok detay açıklamalarda yer aldı.  

PTT 2020 personel alımları ne zaman yapılacak?

 

PTT 2020 yılında ülke genelinde 50 bin personel alacağını açıklamıştı ancak hangi tarihte alımların yapılacağı konusunda kesin bir açıklama gelmemişti.  

PTT 2020 personel alımlarında aranan şartlar nelerdir?

 

PTT personel alımı konusunda yapılan açıklamalarda alınacak elemanlarda aranan şartlar net olarak paylaşılmıştır. Buna göre, 

Kamu haklarından yasak almamış olmak, 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde yer alan zaman aşımına uğrasa bile kasıtlı olarak işlenen suçlardan dolayı 6 ay veya daha fazla ceza evinde bulunmamış olmak, devletin varlığına ve güvenliğine karşı suç işlememiş olmak, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suç işlememek, rüşvet, zimmete para veya mal geçirmemiş olmak, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, ihalelere fesat karıştırmak, fuhuş, kaçakçılık, taciz, cinsel saldırı, uyuşturucu tüketimi ve satımı, örgüt kurma, herhangi bir örgüte üye olmak gibi suçların sicilde bulunmaması gerekmektedir.  

18 yaşını doldurmuş olmak ve PTT’ye giriş sınavının yapıldığı gün 30 yaşın altında olmamak. 

Ayrıca aranan özellikler şu şekildedir, 


  • Türkiye vatandaşı olmak. 

  • Herhangi bir kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum ya da kuruluşlarından emekli olmamak. 

  • Atanacağı pozisyon için yönetim kurulu tarafından belirtilen öğrenim şartına sahip olmak. 

  • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda herhangi bir suç ve sakınca durumunun bulunmamış olması.  

  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ya da kuruluşlarında disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak. 

  • KPSS’den yönetim kurulunca belirlenen baraj puanı aşmış olmak. 

 

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 15:47
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Txcugbıbo 2020-08-21 13:26:42

Merhaba ben posta hizmetleri önlisans mezunuyum Ekim'de kpss önlisans sınavına gireceğim. Ehliyet şartı var bu şart tercihlerde mi geçerli yoksa PTT personel alımında başvuru yaparkenmi bilen varsa lütfen yazsın

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