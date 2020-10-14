2020 özel hastane doğum ücretleri

Devlet vatandaşlara birçok alanda maddi yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de doğum yardımlarıdır. Devlet doğumlarını devlet hastanelerinde gerçekleştiren ailelere doğum parası yardımında bulunmaktadır.

2020 yılında doğum yapacak olan anneler için doğum yardımı parası yatırılacak. 2020 yılında doğum yardımı parasında artışa gidildi. Her yıl ekonomik şartlara göre bu yardımlarda değişiklikler yapılmaktadır.

Doğum paketi nedir?

Devlet yardımlarının yanı sıra özel sigorta şirketleri veya özel hastanelere hazırlanan doğum paketleriyle de masrafların daha uygun hale getirilmesi mümkündür. Bazı doğum paketleri hamilelik sürecinde başlarken bazı paketler doğum sonrası yapılmaktadır.

Doğum paketi hangi hizmetleri kapsar?

Doğum paketinin içerisinde hastaneye göre değişiklikler olabilir. Ancak genel olarak hazırlanan standart doğum paketleri hemen hemen her hastanede aynıdır. Bunun yanı sıra yüksek fiyatlı ekstra paketlerde mevcuttur. Bu paketler isteğe göre seçilebilir. Standart paketin içerisinde yer alan hizmetler şu şekildedir;

Gebelikte yapılan tetkik ve testler,

Doğum ücret i,

i, Normal doğumda 1 gece, sezaryende 2 gece hastane yatışı,

Refakatçi giderleri,

Bebeğin ilk aşısı,

Bebeğin ilk doktor muayenesi,

Topuk kanı,

İşitme testi,

Gebelik esnasında muayene ücretleri,

Bebeğin ilk 10 doktor kontrolü,

Annenin doğum sonrası rutin kontrolleri,

Doğum fotoğrafçısı,

Bölgesel incelme,

Diyetisyen görüşmesi,

Cilt bakım hizmetleri, doğum paketlerinin anne ve bebeğe sağladığı hizmetlerdir.

Doğum paketi nasıl satın alınır?

Doğum çeşitleri nelerdir?

Doğumdan önce yani hamilelik sırasında daha rahat bir süreç geçirmek isteyen anneler için hazırlanan bu uygulamayı hastanelerle görüşerek satın alabilirsiniz. Daha önce gittiğiniz ve memnun kaldığınız hastanelerle görüşerek doğum paketleri hakkında bilgi alabilir ve buna göre tercihler yapabilirsiniz.

Genel olarak sezaryen ve normal doğum ülkemizde bilinen doğum çeşitleridir. Ancak annenin psikolojik ve fizyolojik durumuna göre farklı doğum çeşitleri uygulanabiliyor. Annenin uzman bir doktorun görüşünü aldıktan sonra kendisine en uygun doğum çeşidini seçmesi en ideal yöntemlerdedir.

Sezaryen ve normal doğumun dışında uygulanan doğum çeşitleri suda doğum ve epidural doğumdur.

Suda doğum

Suda doğum öncesinde annenin gerekli sağlık kontrolleri yapılır ve bebeğin bu yöntem için uygun olup olmadığı öğrenilir. İkiz yani çoğul bebek doğumlarında bu yöntem uygulanmaz. Bu şekilde doğumlarda suyun sağladığı rahatlık nedeniyle hem anne hem de bebek daha rahat bir süreç atlatır ve vücut ağırlığı hissedilmediği için anne ve bebek kolay bir süreç yaşar. Ayrıca bebeğin çıkış yapacağı kanalar bölge suyun etkisiyle daha yumuşak ve esnek bir hal alacağından doğum anne açısında daha da kolaylaşır.

Epidural doğum

Bu yöntemde doğum öncesinde annenin belinden omur iliğine doğru olan kısma iğne yapılarak uyuşturulur. Bu sayede anne doğum sırasında ağrı ve acı hissetmez ve doğum daha rahat gerçekleşir. Ayrıca doğumun normal doğum yapılamaması halinde sezaryen doğum geçiş daha sorunsuz olacaktır.

Özel hastane doğum ücretini SGK öder mi?

Doğum ücretinin tamamın SGK tarafından ödenmez. SGK ödemesi kişiden kişiye değişkenlik gösterse de genel olarak doğum ücretinin tamamı SGK tarafından verilmez. Özel hastanelerde genel olarak doğum ücretinin 400 lirası karşılanır. Öte yandan özel hastanelerde doğum ücreti ortalama olarak 750 liradır. Bu fiyat doğum paketine artabilir.