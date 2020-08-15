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2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 15.08.2020’li haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 01:56
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
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Özel güvenlik kimlik kartı sorgulaması kuruma gidilerek ve online olarak yapılabilmektedir. Sorgulama yapabilmek için T.C kimlik numarası gerekmektedir. EGM’nin resmi web sitesi üzerinden il seçimi yapılarak sorgulama yapılabilir.

Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?

Özel kimlik kartı sorgulaması yapmanın üç yöntemi bulunmaktadır. Bunlar:

-İntenet sitesi üzerinden,

-Telefon numarası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’ndan,

-İkamet edilen ildeki Güvenlik Daire Başkanlığı’na gidilerek sorgulama yapılabilmektedir.

Online özel güvenlik kimlik kartı sorgulaması

Özel güvenlik kimlik kartı sorgulamasını online sistem üzerinden yapmak isteyenlerin https://onlineislemler.egm.gov.tr/Ankara/Sayfalar/ozelguvenliksorguyeni.aspx adresine giriş yaparak T.C kimlik numarası ve güvenlik kodunu yazmaları gerekmektedir.

Güvenlik Daire Başkanlığından özel güvenlik kimlik kartı sorgulaması

İkamet edilen ildeki Güvenlik Daire Başkanlığına müracaat edilerek özel güvenlik kimlik kartı sorgulaması yapılmaktadır.

Bazı iller için online özel güvenlik kimlik kartı sorgulaması

İntenet sitesi üzerinden sorgulama yapmak isteyenler, istedikleri ilin ismini linkte yazıp sorgulama sayfasına ulaşabilirler. Ancak il yazılırken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Afyon, Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Bitlis, Burdur, Düzce, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Konya, Muğla, Tunceli, Şınak ve Yalova illeri için sorgulama yapılamamaktadır.

Telefon ile özel güvenlik kimlik kartı sorgulama

Kişi bağlı olduğu Özel Güvenlik Daire Başkanlığı aranarak T.C kimlik numarası ile sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama için aranabilecek iller şunlardır:

-İstanbul için aranması gereken numara; 0212 567 46 51

-Ankara için aranması gereken numara; 0312 224 12 22 ya da 0312 287 34 93

-Antalya için aranması gereken numara; 0242 325 09 34

-Bursa için aranması gereken numara; 0224 451 89 69

-Manisa için aranması gereken numara; 0236 233 14 14

-Mersin için aranması gereken numara; 0324 328 42 90’dır.

Özel güvenlik kimlik kartı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?


-Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu

-Temel Eğitim Sertifikası aslı ve fotokopisi

-Sağlık kurulu raporu

-Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunun 2 nüshası

-2 adet kimlik belgesi fotokopisi

-Kan grubu kartı

-4 adet biyometrik fotoğraf

-Ruhsat harcı makbuzu

-Sabıka kaydı talep edilmektedir.

Özel güvenlik kimlik kartı ne zaman teslim edilir?

Özel güvenlik kimlik kartı başvuruları onaylandıktan sonra aynı gün içerisinde kimlik kartı basılmaktadır. Kimlik kartları;

-İl merkezlerine 3 gün içerisinde

-İlçe merkezlerine 4 iş günü içerisinde

-Köy bölgelerine özel güvenlik kimlik kartı ortalama 7 iş günü içerisinde ulaştırılmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.08.2020 01:56
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