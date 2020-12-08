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2020 Norm fazlası öğretmen atama tarihleri belli oldu mu? Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları ve iller listesi

2020 norm fazlası öğretmen atama tarihleri belli oldu mu sorusu merak ediliyordu. Öğretmenler Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları ve iller listesini araştırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 16:13
2020 Norm fazlası öğretmen atama tarihleri belli oldu mu? Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları ve iller listesi
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Binlerce öğretmen norm fazlası öğretmen atamalarını bekliyordu. Merakla beklenen 2020 norm fazlası öğretmen ataması tarihleri belli oldu.

Norm fazlası öğretmen atama duyuruları

İl Milli Eğitim Müdürlükleri norm fazlası atamalarına ilişkin duyuruları yayınladı. Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye, Samsun ve Adana başta olmak üzere birçok ilde duyurular açıklandı. Atama tarihleri ise Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Norm fazlası öğretmen atamalarında kadrosu bulunan ilçedeki tercih durumlarına dikkat edilecek. Adayın hizmet puanı da dikkate alınacak.

Norm fazlası öğretmen atamaları tarihi olarak net bir tarih açıklanmamasına karşın atamaların Aralık ayı içerisinde olması bekleniyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/3 maddesinde atamalara ilişkin “Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." İbaresi yer alır.

Bu maddeye rağmen Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe dışına yapılacak tercihlerin dikkate alınmayacağını açıkladı.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:13
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ÖğretmenAtamaNorm
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