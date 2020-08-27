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2020 MSB uzman erbaş alım ilanları yayınlandı mı? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı jandarma uzman erbaş başvuru şartları ortaya çıktı. Adaylar için '2020 MSB uzman erbaş alım ilanları yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:40
2020 MSB uzman erbaş alım ilanları yayınlandı mı? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ortaya çıktı
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Milli Savuma Bakanlığı, Jandarma uzman erbaş alımları için ilana çıkmaya hazırlanıyor. En az lise mezunu ve 20 – 27 yaş aralığındaki genç vatandaşlar Jandarma Uzman Erbaş alımlarına başvuruda bulunabilecek. TSK’dan uzman erbaş alımlarıyla ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaklardan uzman erbaş alınmayacak fakat erbaş – er alımları sürecek. Buna göre uzman erbaş ihtiyacı olduğunda erbaş ve er alımlarına devam edilecek.

Uzman Erbaş kime denir?

3269 nolu Uzan Erbaş Kanunu gereğince istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşılar uzman erbaşlardır. İki yıldan daha az ve beş yıldan daha fazla olmamak kadıyla sözleşme yaparak göreve başlayan uzman erbaşlar T.C. Emekli Sandığı ile ilgili olmaktadırlar. Muvazzaf hizmetinde veya yedeklik dönemlerindeyken hizmete çağırıldıklarında er ve emsal rütbelerdeki erbaşların üstü olan uzman erbaşlar, cezai müeyyidelerle yargılama noktasında er ve erbaşların hükümlerine tabii olurlar.

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Uzman Erbaş alımlarında aranan başvuru şartlarına göre;

Adayların T.C. vatandaşı ve erkek olması,

En az lise ve dengi okul mezunu olması,


20 – 27 yaş aralığında olması,

Askerlik hizmetini yapmamış olması, yaparken müracaat edenlerin 80 puan ve üzeri not alması,

Askerlik hizmetini yaparken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alıp terhis edilmemesi,

Askerlik hizmetini yaparken başvuruda bulunan adayların müracaat tarihinin ilk gününden itibaren terhisin üzerinden beş yıldan daha fazla süre geçmemesi,

Sözleşmeli er ve erbaşlardan sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Uzman erbaşlar atanmış oldukları eğitim birliğine katılmak zorunda olmaktadır. 3 yılını dolduran fakat dönem içi sözleşmesi yenilenmeyen vatandaşların müracaatları diğer adaylarla aynı şartlarda kabul edilir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:40
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Anahtar Kelimeler:
MsbUzman ErbaşJandarma
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