2020 memur olma yaş sınırları

Memur olmak birçok kişinin hayalidir. Ülkemizde memur olmak için en bilinen yol KPSS puanı alarak bir kuruma atanmaktır. Ancak memur olabilmek için bazı şartlara uygun olmak gerekmektedir. Bu şartlardan biri de yaş sınırıdır. Genel olarak memur olma üst yaş sınırı 40’tır. Ancak bazı kurumlar yaş sınırı bulundurmaz.

KPSS yaş sınırı

Ülkemizde binlerce kişi KPSS’ye girmektedir. Tüm yıl KPSS çalışan ve atanma hayali kuran kişiler yaş sınırı takıldıklarını gördüklerinde hayal kırıklığı yaşıyor. Bu nedenle vatandaşlar yaş sınırı olmayan kurumları araştırıyor.

KPSS yaş sınırı olmayan kurumlar

KPSS’de yaş sınırı olmadan atanabilen kişilerin başında öğretmenler gelmektedir. ÖABT sınavına giren kişiler yaş sınırına takılmadan atanabilir.

Bunun yanı sıra sınavlarında başarılı olan kişiler sözleşmeli personel olarak yaş sınırına takılmadan görev yapabilirler.

35 yaş üstü memur alımı

35 yaş üstü kişilerin atanabileceği birçok kamu kurumu vardır. 657 sayılı kanuna göre yaş sınırları şu şekilde belirtilmiştir;

“18 yaşını tamamlayanlar ve herhangi bir meslek okulunu veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olma ve mahkeme kararı ile ergin olmak (yargısal erginlik) şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Devlet memuru alım ilanlarında kurumlar tarafından yaş üst ve alt sınır konmaması halinde 18 yaşını dolduranlar 40 yaşında da olsa devlet memuru olabilir.”

TC. vatandaşı olmak,

657 sayılı devlet memurları kanunu 40. maddesinde belirlenen yaş şartlarını taşımak,

18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak kazai rüşt kararı almak şartı ile devlet memuru olabilirler.

657 sayılı devlet memurları kanunu 41 maddesinde belirlenen öğrenim şartlarını taşımak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

657 sayılı devlet memurları kanunu 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartları aranır.

Yaş sınırı olmayan memurluklar

Yaş sınırının yanı sıra devlet memuru olmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar kurumlara görev değişiklik gösterse de genel olarak istenen şartlar şunlardır;

2020 yılında belirlenen yaş sınırı kurumlara göre değişmektedir. ÖSYM tarafından KPSS ile atanacak 40 yaş üstü kişilerin atanabileceği yerler şu şekildedir;

Yaş sınırı olmadan memur alımı yapan kurumların başında MEB gelir. MEB bünyesine alınacak olan özel öğretmen alımlarında yaş sınırı bulunmaz bu durumda her yaştan kişi Özel öğretmen olabilir. MEB Öğretmen alımlarında yaş şartı 40 olarak belirlenmiştir. İlk kez öğretmen kadrolarına atanacak kadrolara yönetmeliğin 11/g bendi gereğince, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Bu düzenleme kaldırılmış olup öğretmen atamalarında yaş sınırı şartı kaldırılmıştır. Kısacası sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmenliğe ilk defa atanacaklar adaylarda 40 yaş şartı aranmamaktadır. Öğretmenliğe atanmada 40 yaş sınırı yoktur.

Yaş sınır olmayan kurumlar arasından Üniversite Hastaneleri de bulunmaktadır. Üniversite hastanelerine yapılacak olan sağlık personeli alım ilanlarında da yaş sınır bulunmamaktadır.

KYK Kredi Yurtlar Kurumu 4-B Sözleşmeli yurt memuru için,

Askeri kurumlara sivil memur için,

Kamu kurumlarında işçi için,

Diyanet İşleri Başkanlığının imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi için,

Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi, orman muhafaza memurluğu için

İtfaiye eri için de yaş sınırı belirlenmemiştir.

Bu kurumların yanı sıra sözleşmeli alımlarda da yaş sınırı bulunmayan yerler vardır. Bu yerler;

Tarım Bakanlıklarının sözleşmeli alımlarında,

Kalkınma ajanslarında,

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli alımlarında,

Adalet Bakanlığı sözleşmeli alımlarında,

Askeri kurumlara sivil memur alımlarında

Memurlukta yaş sınırı yasaya göre kaçtır?

2020 yılında memur olabilmek için koyulan yaş sınırı kamu kurumlarında 35 veya 40 olarak belirlenmiştir.

KPSS yaş sınırı olmayan kurumlar

KPSS ile yaş sınırı olmadan memur olunabilecek görevler şu şekildedir;

Uzman Yardımcılığı,

Denetçi Yardımcılığı,

Stajyer Kontrolörlük,

Denetmen Yardımcılığı,

Müfettiş Yardımcılığı gibi kadroların alımlarında yaş sınırı bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Merkez Bankası ve finans kurumlarında yaş sınırı 35’dir. Ayrıca POMEM alımlarında kadınlar için yaş sınırı 28 iken erkeklerde yaş sınırı 30’dur. Adalet Bakanlığı bünyesinde Zabıt Katipliği için ise yaş sınırı 35’tir.