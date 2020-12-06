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2020 KYK, SGK, BAĞKUR vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?

Binlerce kişiyi ilgilendiren KYK, SGK, Bağkur vergi borcu yapılandırmasının son başvuru tarihi ve nasıl yapıldığı belli oldu.

06 Aralık 2020 Pazar 19:01
2020 KYK, SGK, BAĞKUR vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
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Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, son tarih olan 31 Aralık 2020’ye kadar borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yapılandırma işlemine başvuru yapmak için e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi’ne ulaşarak istedikleri vergi borcunu yapılandırabilecek.  

KYK kredileri, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, emlak, gümrük vergileri, gecikme zam ve faizleri, SGK’ya veya Bağkur’a olan prim borçları, trafik cezaları gibi birçok vadesi geçmiş borçlar 7256 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde peşin veya taksit olarak yapılandırılarak ödenebilecek.

Başvurular intenetten nasıl yapılır?

Vergi borçlar da yapılandırma yapmak için e-Devlet veya İnteraktif Vergi Dairesi’nin resmi intenet sayfası üzerinden başvuruda bulunarak yapılabilir. İnteraktif Vergi Dairesi’nin sitesinden giriş yaptıktan sonra sol panel de bulunan ‘Yapılandırma İşlemleri” sekmesinden “ 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvurusu” kısmını tıklayarak yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun yanında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşların başvuruda bulunmaları gerekmeyecek, GSS borçlarını SGK otomatik olarak yapılandıracak.

İlk taksiti son ödeme günü ne zaman?

Yapılandırma başvurusu yapıp peşin ödeme tercihinde bulunan vatandaşlar ödemelerini son gün olan 1 Mart 2021’e kadar yapabilecek. Ödemelerini taksit olarak yapma isteyenler ise yine bu tarihe kadar ilk taksitlerini ödeyebilecek.

Vergi borcu yapılandırma da ödemeler nasıl olacak?

Borçların ana tutarı her durumda tahsil edilecek olup gecikme faizleri ve zamları yerine Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi ( Yİ-ÜFE) üzerinden enflasyon farkı alınacak. Yİ-ÜFE artışı aylık 0.35 oranı şeklinde kabul edilecek. Bu şekilde hesaplanarak ödemelerini yapacak olan vatandaşlar; 6,9,12,18 taksit seçeneklerinde yararlanacağı gibi, ilk ve ikinci taksit süreleri için isterlerse borcun tamamını ödeyebilirler.

Taksit seçeneklerine göre farklılık gösteren faiz oraları ise şöyle; 6 taksitte yüzde 4.5, 9 taksitte yüzde 8.3, 12 taksitte yüzde 10.5, 18 taksitte yüzde 15 oranında belirlenecek. Öneğin; 10.000 TL vergi borcu bulanan bir kişi 6 ay taksitte toplam 10.450 TL ve aylık olarak 1.741 TL ödeyecek. 18 taksitte ödemek isteyen 10.000 TL’yi toplamda 11.500 TL olarak ve aylık olarak 638 TL ödeyecek.

Peşin ödeyenin enflasyon farkı ne kadar?

Borcun ana tutarını peşin ödeme tercihinde bulunanlar kişiler ilk taksit süresinde öderlerse enflasyon farkının %90’ı alınmayacak geriye kalan %10’luk kısmı tahsil edilecek. Diğer yandan borcunu ilk iki taksit zamanında ödeyenlerden ise enflasyon farkının %50’si alınıp kalanından vazgeçilecek. Öneğin; 1 Ekim 2016’da ödenmesi gereken 10.000 TL vergi borcunun faizi ile birlikte bugünkü tutarı 17.710 TL olmuştur. Yapılandırmadan faydalanan kişi ödemeyi peşin olarak yaparsa 17.710 TL’lik tutarı 10.161 TL olarak ödeyecek.



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
YapılandırmaKYKSGKBağkurVergi Borcu
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