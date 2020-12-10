İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

2020 KYK personel alımı ne zaman yapılacak? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları

KYK tarafından yapılan son dakika açıklamaları göre 63 ilde toplam 500 personel alımı yapılacak. Alınacak personellerin 270'i kadın personel olarak alınacakken 230 erkek personel ile toplam 500 personel alınacağı açıklandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:50
2020 KYK personel alımı ne zaman yapılacak? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları
Takip Et:

KYK tarafından yapılan 63 ilde düşük KPSS puanlı toplam 500 personel alımı yapılacak açıklamaları sonrasında pek çok kişi araştırmalara başladı. KYK’ya iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve taban puanları araştırmaya başladı. Yapılacak alımlarda 270 kadın, 230 erkek personel olmak üzere toplam 500 personel alınacak.

KYK 500 personel alım başvuru şartları nelerdir?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
  • 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
  • Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
  • Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK 500 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Başvuruların 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacağı belirtilirken son başvuru tarihi 13 Aralık 2021 olarak açıklandı.

KYK 500 personel alımı sınav şekli, konuları, yeri ve tarihi

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermişolduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi’ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.

4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfuscüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesibulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlikbelgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınavhakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KYK500 PersonelAlımBaşvuru şartları63 Il
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı
Ekmek pişirmek için toplananlardan 72 kişi pozitif çıktı
Ekmek pişirmek için toplananlardan 72 kişi pozitif çıktı
A 101 aktüel ürünler kataloğu 11 Aralık indirimleri
A 101 aktüel ürünler kataloğu 11 Aralık indirimleri
Yerebatan Sarnıcı korkutuyor
Yerebatan Sarnıcı korkutuyor
Bakan duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor
Bakan duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor
Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Popüler Haberler

2020 KYK personel alımı ne zaman yapılacak? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları
Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası türkçe okunuşu ve sözleri
Maske cezası yapılandırma kapsamında olacak mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme
Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisine yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?
2020 Türkiye Google'da en çok hangi konuları ve kelimeleri aradı?
VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM burs sonuçları hakkında bilgi
1000 TL Sosyal yardım paraları 3.faz ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. kimlik ile 1000 TL pandemi yardımı sonucu öğrenme
Gençlik Ve Spor Bakanlığı 515 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Koronavirüs inaktif virüs aşısı ne demek? mRNA ile arasındaki fark ne?
Survivor 2021 nerede çekilecek, çekim yeri belli oldu mu? Survivor 2021 Dominik'de mi Türkiye'de mi olacak?
Benim Adım Melek Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? Muharrem Türkseven hakkında bilgiler
Doya Doya moda yarışması başvuru formu ve başvuru şartları
Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin hayatı ve biyografisi! Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı!
Kapatılan instagram hesabı tekrar nasıl açılır? Kapatılan instagramı aktif etme
Chernobyl Dizisi Konusu Ne? HBO Mini Dizisi Çernobil Nasıl İzlenir?
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
iPhone 12 Türkiye satış fiyatları belli oldu! İşte hafıza ve modeline göre İphone 12 satış fiyatları
2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? Seyahat İzin Belgesi nasıl alma ve başvuru yapma
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2020
Emekli promosyon en fazla hangi banka veriyor? Bankaların emekli promosyon miktarları 2020
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.