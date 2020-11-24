2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu personeli olma hayali kuran milyonlarca kişi KPSS
’de ter döktü. Ortaöğretim ve önlisans KPSS’ye giren adaylar da sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladılar. ÖSYM, sınav açıklama işlemini dönem dönem belirlenen tarihten daha erken tamamlayabilmektedir.
2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, her yıl yayınladığı sınav takviminde KPSS önlisns sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyuruyor. Takvime göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 Perşembe günü açıklanacak.
Son Güncelleme: 24.11.2020 22:09
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