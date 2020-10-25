2020 kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? Kömür yardımı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılmaktadır. Kömür yardımından yararlanmak isteyen kişiler birçok yoldan bu hizmete ulaşabilmektedir. 2020 yılı içerisinde verilecek kömür yardımından yararlanmak isteyen kişiler e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilmektedir.

Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kömür yardımı almak isteyen kişiler bu yardım için dilekçe yazmalıdır. Kişiler dilekçelerini belirlenen yerlere teslim etmelidir. Başvuru için dilekçenin teslim edileceği yerler şu şekildedir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Valilikler

Sivil Toplum Kuruluşların

Kaymakamlıklar

Belediyeler

E-devlet kömür yardımı sorgulama

Kömür yardımı hakkında bilgi almak ve sorgulama yapmak isteyen kişiler başvuru yaptıkları yerlere başvurabilir ya da e-devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar sosyal yardımlaşma sayfasına giriş yaparak bu sayfa üzerinden başvuru ve sorgulama işlemlerini yapabilirler. Kömür yardımının kimlere yapılacağı bazı vakıflar tarafından açıklanabilmektedir. Ancak bu durum her il için geçerli değildir.

E-devlet sistemine giriş yapın.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı butonuna tıklayın.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama seçeneğine girin.

Sosyal yardımlaşma kömür yardımından kimler yararlanabilir?

Kömür yardımı devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yapılmaktadır. Kişilerin bu yardımdan yararlanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Kişilerin bu yardımdan yararlanabilmesi için şu şartlarda bulunması gerekir:

Hane başına düşen gelirin 701 TL’nin altında olmalıdır.

Mahalle muhtarlarından alınabilen yoksulluk belgesi sahibi olunmalıdır.

Kişinin muhtaçlık durumu muhtarlık tarafından tespit edilmelidir.

Kişilere ait Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na ait dosyası olmamalıdır.

Kömür yardımı talebi için gerekli belgeler

Kimlik fotokopisi

Fakirlik belgesi

Başvuru dilekçesi

Sigortalılara kömür yardımı

Belediyelerin kömür yardımı

Sigortalı olarak çalışan kişilerin kömür yardımından faydalanabilmesi için hane başına düşen gelirin 701 TL’den az olması gerekir. Bu durumda bulunan sigortalı çalışanlara da kömür yardımı yapılmaktadır. Bu şartı yerine getiremeyen sigortalı çalışanlar yardımdan faydalanamaz.

Kömür yardımı kişilerin başvurması sayesinde verilmek zorunda değildir. Bazı durumlarda belediyeler ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek kömür yardımı yapmaktadır. İncelemeler yapan belediye ekipleri muhtaç insanları tespit ederek onlara yardım ulaştırmaktadır. Araştırmalar yapan ekipler, araştırma sonuçlarından sonra ihtiyaç sahibi olarak gördüğü kişilere numara verir. Bu numara ile kişiler ihtiyaçları olan kömüre ulaşabilmektedir.

Belediye tarafından verilen bu yardımda kişilere en az 1 ton kömür dağıtılmaktadır. Bu sayede kişilerin kışı sıcak bir ev ortamında geçirmeleri sağlanmaktadır. Kişilerin bu yardımdan yaralanabilmesi için kimlik, ikametgah belgesi ve başvuru formu ile belediyelere başvurmaları gerekir. Başvuru yapan kişiler uygun koşulları sağlıyor ise kömür yardımını alabilmektedir. Dağıtımlar belediye ekipleri tarafından muhtaç sahibi kimselere ulaştırılır.

Kömür yardımı ne zaman dağıtılır?

Kömür yardımı alacak kişilere kömürler vakıf ekipleri tarafından ulaştırılır. Kişilere verilecek olan kömür yardımı kişilerin durumlarına göre belli bir sıra ile dağıtılır. Devlet yapılacak yardım miktarını yapılan incelemeye göre belirler. İncelemede dikkat edilen unsurlar şu şekildedir:

Kömür yardımı başvurusunda bulunan aile sayısı

Geçen yıllarda dağıtılan kömür yardım miktarı

Kömürün ısı değeri

Bölgenin iklim şartları

Kömür yardımı başvurusu ne zaman? 2020

Kömür yardımından yararlanmak isteyen kişiler için yardım başvuru tarihi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Müdürlükler tarafından belirlenen takvime göre kişiler kömür yardımı başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.