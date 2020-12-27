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2020 Kaymakamlık kira yardımı parası ne kadar? Kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvuru şartları

Dar gelirli ailelere devlet birbirinden farklı yardımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde daha çok ihtiyaç duyulan bu yardımlar büyük bir hızla devam ediyor. Bu yardımlardan bir tanesi de kira yardımı, desteği. Peki, devlet ne kadarlık bir yardım yapıyor? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...

27 Aralık 2020 Pazar 14:26
2020 Kaymakamlık kira yardımı parası ne kadar? Kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvuru şartları
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Hem dünya hem de ülkemiz, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Koronavirüsün olumsuz etkileri, ekonomik anlamda da tüm dünyayı vurmuş durumda. Durum böyle olunca da, yardıma muhtaç, dar gelirli aileler, devletin yaptığı yardımlardan faydalanmak istiyor. Birçok alanda maddi destek veren devlet, kira konusunda da dar gelirli ailelerin yanında. Peki, bu yardım ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü yardımlar devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte hareket eden Bakanlık, özellikle dar gelirli ailelere her konuda yardım etmeye çalışıyor. Bu konulardan bir tanesi de kira yardımı. Kirasını ödeyemeyen, kira desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, yapacakları başvurular ile kira desteği alabilirler.

 

Sigortalı bir işte çalışanlar, emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlar ile hane geliri belirli bir miktarın üstünde olanlar, kira desteği alamıyor. Kira desteği alabilmek için, hane gelirinin belirlenen miktarın altında olması gerekiyor. Bu şartları karşılayan herkes, kira yardımına başvuru yapabilir. Peki, başvurular nereye yapılıyor?

 

BAŞVURULAR

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaymakamlıklar ile birlikte hareket ederek, kira desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşıyor. Hem Bakanlığın, hem kaymakamlığın hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte yürütülen hizmet, vatandaşların kira yardım desteği almasını sağlıyor. Kira yardımı almak isteyen vatandaşlar, kaymakamlıkların bünyesinde bulunan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda, e-Devlet üzerinden de kira yardımı başvurusu yapabilirsiniz. E-Devlet üzerinden, ‘Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması’ sekmesine girerek, sizden istenilen bilgileri doldurarak, başvuru yapabilirsiniz.

 

Kira yardım ücreti, şehirlere göre değişiklik gösteriyor. Bazı şehirlerde bu yardım 950 TL’yi buluyor.



Son Güncelleme: 27.12.2020 14:26
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Anahtar Kelimeler:
Kira YardımıKaymakamlıkAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıSosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları
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