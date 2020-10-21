2020 Kasım Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? E-devlet Kasım 2020 askerlik celp kışla ve birlik sorgulama

Askerlik hizmetine ne zaman alınacağı sorusu, tüm zorunlu tarafların okuması gereken bir konudur. Milli Savunma Bakanlığı İstihdam Genel Müdürlüğü, Kasım 2020'de yapılan görüşmede askere alınan askerlerle ilgili, binlerce öğrenci ve ailelerini yakından ilgilendiren bir duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuruda, silahlı kuvvetler tarafından alınacak kişilerin sevk tarihi ve korona virüs testinin yapılabileceği tarih açıklanıyor. Kasım ayı çağrısı sırasında askeri birliğe girecek kişilerin kışla ve askerlik hakkında bilgi e-devlet üzerinden alınabiliyor. Askerlik yerleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Bakanlıktan Yapılan Açıklama

Kasım 2020 sınıflandırma döneminde askere alınan Yedek Subaylar, Yedek Astsubaylar ve Astsubaylar için askerlik hizmeti tercihleri, sınıflandırma ve

Kasım 2020 sınıflandırma döneminde askere alınan Yedek Subaylar, Yedek Astsubaylar ve Astsubaylar için askerlik hizmeti tercihleri, sınıflandırma ve sevk prosedürleri ile ilgili konular aşağıdaki maddelerde açıklanmaktadır. Sınıflandırma dönemi Kasım 2020 Sınıflandırma listesi; 31 Ağustos 2020'ye kadar yedek subay adayı, yedek astsubay adayı ve subay / özel memur adayı (dahil); askere çağrılanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak başvurusu kabul edilecek olanların erken sevk, askerlik hizmeti ve celp talepleri ile askerlik dışı dövizli / bedelli askerlik hizmetinden çıkartılan kişiler alınacak. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde işe alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar e-Devlet'e veya en yakın askeri şubeye bildirimde bulunarak itiraz ve askerlik hizmetlerini ve celplerini seçmeleri gerekmektedir. Tamamlanmış askerlik hizmeti, test edilmiş olmasına rağmen, mevcut bilgileri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda sınıflandırma sürecine tabi tutulacaktır. Seçim ve sıralama sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde yükümlülere duyurulacaktır. E-devlet aracılığıyla. Sınıflandırılan sorumlu kişiler yeniden sınıflandırılmayacaktır. Zorunlu yedek subay / astsubay adayları için ayrılanlardan, çağrı ve sevk sırasında sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (önceki dönemlerde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde sayılacaklardır. (TSK'nın gerektirdiği sınıflar ve meslekler hariç).

5. Yükümlülükler

a. Önerilen belgelerin alındığı tarihte e-devletten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Soruşturmanın ardından hedef alınan tıp kurumunda "Kovid-19" testi yapacaklar,

c. Pozitif test sonucu olan veya irtibat listesinde bulunan, sevk belgesini test tarihinden sonraki 5 gün içinde almamış ve test sonucu olmayan (test sonucu negatif olsa bile), celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır,

ç. Test sonucunda Kovid-19 teşhisi ve şüphesi olmayan kişiler, sevk belgelerini e-devletten alabilecek,

d. Sevk belgesini alanlar birliğe girene kadar Kovid-19 kapsamında devlet kurumlarınca açıklanan tüm tedbirlere uyacak, askeri eğlence, veda vb. Herhangi bir faaliyette bulunmayacak,

e. Sağlık kurumlarında gerekli muayeneleri yaptırmayanlar orduya gönderilmeyecek ve bakaya tabi tutulacak,

f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek için sevk sürecindeki tüm işlemler e-devlet tarafından yapılacak, zorunlu haller haricinde askeri şubelerde işlem yapılmayacaktır.