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2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı?

2020/4 yarısı olarak askere gidecek olan bireylerin celpleri ve sevkleri için verilecek tarihleri günlerdir asker adayları tarafından merak edilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği karar dahilinde askerlik celbi ve askerlik yerlerinin açıklanma tarihi Ekim'in 23' ü olarak belirlendi. Askerlik celbi ile askerlik yerlerini sorgulama hakkındaki detaylar.

23 Ekim 2020 Cuma 18:44
2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
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2020 ASKERLİK YERLERİ

2020 senesinin Kasım ayı itibari ile askere gidecek olan bireyler celbleri için gündemi araştırmaktadırlar. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü askerlik celpleri ile bedelli olarak yapılacak olan askerliğin tarihlerini belirledi ve bunu basın ile paylaşıldı. Alınan tarihe göre askerlik görevlerini yapacak olanların celpleri ile bedelli askerlik 2020 senesi Kasım ayının 23' ünde belirlenecek. Yedek astsubay aday adayı ve yedek subay aday adayı, er ile erbaş olarak askerliğini yapacak olanların celbi ile sevki için sorgulamalar ise e-Devlet platformu üzerinden yapılacak.

 

2020/4 ASKERLİK YAPACAKLAR İÇİN YERLERİN AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU!

Kasım ayı için çağırılma zamanı ve gruplandırma sonuçlandırılması ise 2020 senesi Kasım ayının 23'ünde, Cuma günü e-Devlete işlenecek ve yükümlüler buradan durumlarını sorgulayabilecek.


 

CELP İLE SEVK TARİHLERİ 2020/4 NET OLARAK BELİRLENDİ!

  • Evrakların alınacağı zaman ise şöyle belirlendi; Bedelli er(Ekim ayı Celp ile Sevk Dönemi) Eylül ayının 24' ü ile Ekim ayının 03' ü arasında,
  • Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaşlar ve Er olarak askerlik görevini yapacaklar (1. Grup) Ekim ayının 26' sı ile Ekim ayının 30' u arasında,
  • Bedelli Er(Kasım ayı için Celp ve Sevk Sezonu) Kasım ayının 17' si ile 21' i arası,
  • Erbaş ile Er olarak görev yapacakları (2. Grup) Kasım ayının 21' i ile 25' i arasında ,
  • Erbaş ile Er olarak görev yapacaklar(3.Grup) Aralık ayının 20' si ile 24' ü arasında.

 

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR

Askere gideceklerin çağırılma ile sevkinin tarihleri, askerlik görevini hangi bölgede yerine getireceklerini sorgulamak istemekte olan askerler, e- Devlet platformu üzerinden kişiye özel şifresi aracılığı ile sisteme girerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan detaylı bilgilere ulaşabilecek. Askerlik yerlerinin neresi olacağı ise yine e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra kolayca sorgulanabilmekt



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:44
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2020 Askerlik Celp Dönemleri2020 Askerlik Sevk Tarihleri
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