İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020 İZBAN güncel çalışma saatleri ve İZBAN çalışma süresi

2020 yılında İZBAN güncel çalışma saatleri kaçla kaç arasında olduğu araştırılmaya başlandı. İZBAN güncel çalışma süresi hakkında bilgiler.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:25
2020 İZBAN güncel çalışma saatleri ve İZBAN çalışma süresi
Takip Et:

İZBAN çalışma saatleri hafta içi ya da hafta sonu fark etmeden 05.20’de başlayıp gece 01.23’te bitmektedir. Bayram veya diğer resmi tatillerdeyse çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Aliağa – Selçuk arasında hizmet vermekte olan İZBAN, Türkiye’deki en büyük banliyö hatları arasında bulunmaktadır. Sefer saatlerini www.izban.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

İZBAN çalışma saatleri engelli durakları

İZBAN 2020 engelli durakları içerisinde;

liağa, Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukent, Egekent, Ata Sanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sanıç, Adnan Menderes Havalimanı, Cumaovası, Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık, Belevi, Selçuk bulunmaktadır.

Bütün İZBAN durakları aynı zamanda engelli duraklarıdır.

2020 İZBAN’ın avantajları nelerdir?


İZBAN, hızlı ve rahat ulaşım konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. İzmir kart, ilave kartlar ve ilave kartlar ile ücretsiz aktarmalar yapabileceğiniz İZBAN 19 Mayıs ile 23 Nisan tarihlerinde de ücretsiz ulaşım sağlamaktadır.

Toplu ulaşım raylı sistemlerinde bulunan İzmirli vatandaşlar bisikletleriyle yolculuk yapabilecektir. Haftanın 7 günü diledikleri zaman ek ücret ödemeksizin bisiklet kullanılabiliyor. Trende ilk ve son vagonlardaki işaret kapılarından giriş yapmak suretiyle bisiklet kullanılabiliyor.

İZBAN iletişim ve irtibat

İZBAN müşteri hizmetleri iletişim numarası: 0232 398 32 32

Sosyal medya hesapları ise Facebook ve Twitter’da @uzunyolunkisasi

İZBAN ücret tarifesi

İZBAN’ın fiyatları semt ve ilçeler arasında değişiklik gösterir. İZBAN resmi web sayfasında ücret tarifesi sekmesinden gerekli bölümleri doldurmak suretiyle gerekli ücretleri öğrenebilirsiniz. Otobüs, tramvay veya vapur gibi araçları kullanıp 90 dakika içinde İZBAN kullanacaksanız aktarma seçeneğini işaretleyin.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İZBANİZBAN çalışma Süresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış

Popüler Haberler

2020 İZBAN güncel çalışma saatleri ve İZBAN çalışma süresi
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Garanti Bankası personel alımı başvuru şartları ve Garanti Bankası personel alım sınav tarihleri
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Eşi çalışmayan kişilere ne kadar aile yardımı verilmektedir? Aile yardımından faydalanmak için gerekli şartlar!
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Aygaz güncel tüp fiyatları 2020
Bağkur e-Hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur Hizmet Dökümü alma yolları
2020 Starbucks Çalışma Saatleri!
Sigorta girişi olmayan esnaflar nasıl emekli olabilir?
Canevim Yener kimdir? Gerçek adı nedir? Yusuf Baymaz Rol aldığı yapımlar
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı hakkında bilgiler
2020 Şubat Ayı devlet memurları E-Bordro yayımlandı!
Tatlım Tatlım filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Tatlım Tatlım filmi konusu ve oyuncuları
C Vitamini eksikliğinde vücutta görülen değişimler ve çözümleri
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandıracak? Melahat Abbasova kim?
Senetle evalınırken nelere dikkat edilir? Senet ile ev alma yolları
Türkan Hanım’ın Konağı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Özlem Tokaslan Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat verecek?
Arsa kredisi veren bankalar 2020 ve kredi kullandırma şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.