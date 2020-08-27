2020 İZBAN güncel çalışma saatleri ve İZBAN çalışma süresi

İZBAN çalışma saatleri hafta içi ya da hafta sonu fark etmeden 05.20’de başlayıp gece 01.23’te bitmektedir. Bayram veya diğer resmi tatillerdeyse çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Aliağa – Selçuk arasında hizmet vermekte olan İZBAN, Türkiye’deki en büyük banliyö hatları arasında bulunmaktadır. Sefer saatlerini www.izban.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

İZBAN çalışma saatleri engelli durakları

İZBAN 2020 engelli durakları içerisinde;

liağa, Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukent, Egekent, Ata Sanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sanıç, Adnan Menderes Havalimanı, Cumaovası, Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık, Belevi, Selçuk bulunmaktadır.

Bütün İZBAN durakları aynı zamanda engelli duraklarıdır.

2020 İZBAN’ın avantajları nelerdir?

İZBAN, hızlı ve rahat ulaşım konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. İzmir kart, ilave kartlar ve ilave kartlar ile ücretsiz aktarmalar yapabileceğiniz İZBAN 19 Mayıs ile 23 Nisan tarihlerinde de ücretsiz ulaşım sağlamaktadır.

Toplu ulaşım raylı sistemlerinde bulunan İzmirli vatandaşlar bisikletleriyle yolculuk yapabilecektir. Haftanın 7 günü diledikleri zaman ek ücret ödemeksizin bisiklet kullanılabiliyor. Trende ilk ve son vagonlardaki işaret kapılarından giriş yapmak suretiyle bisiklet kullanılabiliyor.

İZBAN iletişim ve irtibat

İZBAN müşteri hizmetleri iletişim numarası: 0232 398 32 32

Sosyal medya hesapları ise Facebook ve Twitter’da @uzunyolunkisasi

İZBAN ücret tarifesi

İZBAN’ın fiyatları semt ve ilçeler arasında değişiklik gösterir. İZBAN resmi web sayfasında ücret tarifesi sekmesinden gerekli bölümleri doldurmak suretiyle gerekli ücretleri öğrenebilirsiniz. Otobüs, tramvay veya vapur gibi araçları kullanıp 90 dakika içinde İZBAN kullanacaksanız aktarma seçeneğini işaretleyin.