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2020 İşkur öğrenciler için sosyal çalışma programı detayları belli oldu

İşkur milyonlarca vatandaşımıza iş kapısı olduğu gibi öğrencilik hayatını devam ettiren öğrencilere de iş imkanı sağlamaktadır. Buna göre 2020 İşkur üniversite öğrencileri iş başvuruları alınmaya başlandı. Öğrenciler 2020 İşkur üniversite öğrencisi iş başvurusu nereden yapılır, nasıl yapılır sorularının cevaplarını arıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:11
2020 İşkur öğrenciler için sosyal çalışma programı detayları belli oldu
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Milyonlarca vatandaşımıza ekmek kapısı olan İşkur, üniversite hayatına devam eden öğrencilerimize de iş imkanı sağlıyor. Buna göre 2020 İşkur üniversite öğrencileri iş başvuruları alınmaya başlandı. Öğrenciler 2020 İşkur üniversite öğrencisi iş başvurusu nereden yapılır, nasıl yapılır sorularının cevaplarını arıyor.

Devletimiz toplumumuzun her kesimine istihdam imkanı ve sosyal yardımlarda bulunmaktadır. İşkur çatısı altında üniversite öğrencilerine yaz tatili boyunca iş imkanı sağlanıyor. Buna göre 2020 İşkur üniversite öğrencileri iş başvuruları alınmaya başlandı. Öğrenciler 2020 İşkur üniversite öğrencisi iş başvurusu nereden yapılır, nasıl yapılır sorularının cevaplarını arıyor.

İşkur Sosyal Çalışma Programı

2018 yılında İşkur tarafından uygulamaya konan sosyal çalışma programı ilk defa 2019 yaz aylarında uygulanmaya başlanmıştı. Bu program kapsamında üniversite öğrencileri yaz aylarında İşkur üzerinden maaş alacak. Uygulama 18 ile 25 yaş arasında üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Sosyal çalışma programı kapsamında şu çalışmalar yapılacaktır:

  • Doğanın korunması,
  • Kültürel varlıkların restorasyonu, korunması ve tanıtılması,
  • Kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile ilgili çalışmalar,
  • Devlet kurumlarının kültürel ve sosyal faaliyetler üzerinden desteklenmesi.

Sosyal Çalışma Programı Nerede Uygulanır?

Bu program yalnızca Türkiye’de uygulanıyor. Bu proje için pilot iller belirlenmemiştir. Tüm Türkiye genelinde uygulamaya konulmuştur. Proje İşkur tarafından destekleniyor. Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencileri bu projeye başvuruda bulunabilir.

Sosyal Çalışma Programına Kimler Katılabilir?

Sosyal çalışma programlarına doktora, yüksek lisans ve açık öğretim fakültelerinde öğrencilik hayatını sürdüren ya da lisans veya ön lisans programlarında aktif olarak okuyan öğrenciler katılmaktadır. Bu kişiler 18 ile 25 yaş arasında olmaları gerekmektedir.

Son Sınır Okuyanlar Bu Programa Katılabilir mi?


Lisans veya ön lisans programlarında aktif öğrencilik yaşamlarını sürdüren kişiler, son sınıf olsalar bile bu programa başvurma hakkına sahip olmaktadırlar. Öğrenci olmayan kişiler bu programın kapsamı dışında kalmaktadır.

Sosyal Çalışma Programı Kimler Kapsamaz?

  • Bu programa doktora, yüksek lisans ve açık öğretim okuyan kişiler katılamamaktadır. Lisans veya ön lisans okuyan kişiler bu programa katılabilmektedir.
  • Katılacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.
  • Programın başladığı tarih içerisinde sigortalı bir işte çalışan kişilerin bu programa katılmaları yasaktır.
  • Başvuru yapabilmek için bahar dönemi derslerinizin bitmesi gerekmektedir.

2020 İşkur Çalışma Programı Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

Bu program yaz ayları olan Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır. Programla alakalı tüm gelişmeleri İşkur’un resmi web adresi olan www.iskur.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Sosyal Çalışma Programı Maaşı Ne Kadar?

Sosyal çalışma programında çalışan öğrencilere maaş ödenmektedir. Bu kapsamda çalışacak öğrencilere 3 ay boyunca net olarak asgari ücret verilecektir. Asgari ücret 2020 yılı itibariyle 2.324,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu program kapsamında çalışan kişiler 3 ay boyunca toplamda 6.900 TL maaş alabilecektir. Öğrenci için bu para oldukça iyi bir paradır. Öğrenci hem kendi öğrenciliği için hem de ailesi için destekte bulunmuş olacak.

Sosyal Çalışma Programı Başvurusu

Öğrenciler sosyal çalışma programı başvurusunun nasıl yapılacağını merak etmektedir. Öncelikli olarak İşkur’un resmi web adresine girerek işsizlik kaydı yapmanız gerekmektedir. Buna göre;

  • Sosyal çalışma programına başvuru yapmak için İşkur’un resmi web adresi üzerinden işsizlik kaydı yapmanız gerekmektedir.
  • Bu profili aktif hale getirebilmeniz için size yöneltilen mesleki ve öğrenim bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor.
  • Mesleki kısma Öğrenci (Ön Lisans) ya da Öğrenci (Lisans) yazabilirsiniz.
  • Öğrenim durumu kısmına ise ortaöğretim, ilköğretim, şu an okuduğunuz lisans ya da ön lisans programını yazabilirsiniz.

Sosyal Çalışma Programı Başvurusunda Gerekli Evraklar

Sosyal çalışma programı başvuruları İşkur’un resmi web adresi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Tüm işlemler online olarak yapıldığından herhangi bir evrak göndermenize ya da almanıza gerek yoktur ancak;

  • Başvuru sırasında şüphe oluşması halinde sizden öğrenci belgesi istenebilmektedir.
  • Başvuruda aktif lisans öğrencilik hayatını sürdüren kişinin öğrenciliğinin aktif olmamasına dair bir sorun çıkarsa, öğrenciliğinin aktif olduğuna dair il müdürlüğünden ya da hizmet merkezinden aktif öğrencilik belgesi alınmalıdır.
  • Sigortalı olmaması rağmen başvuruda bu sorunla karşı karşıya kalınıyorsa, ‘’Çalışıyor’’ yazıyorsa İşkur İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezine gidilerek belge ibraz etmeden başvuru yapılmalıdır.

Sosyal Çalışma Programında Sigorta Var mı?

Sosyal çalışma programı kapsamında çalışacak her öğrencinin sigortası yapılacaktır. Her çalışanın bu sigortadan yararlanma hakları olacak. Program sonrasında anne ya da babanızın sigortasına bağlıysanız bu güvencenin kapsamına yeniden alınarak yararlanırsınız.

Çalışma Programı Sonuçları Nereden Açıklanır?

Başvurusunu yapan her aday, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemek zorundadır. Başvuru sonuçları İşkur’un resmi web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Kişisel sayfanızda bu sonuçlar bulunacaktır. Tüm adaylar İşkur’un resmi sitesini takip ederek burada yayınlanacak duyuruları öğrenebilirler.



Son Güncelleme: 20.08.2020 17:11
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Anahtar Kelimeler:
#İşkur#Sosyal Çalışma Programı#Öğrenci
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