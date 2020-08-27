2020 İBB münhal kadrolarda alım detaylarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı kadrolarda personel alım ilanları yayınlamaktadır. İBB sözleşeli personel alımları kariyer sayfasından duyurulmaktadır. Alım yapılacak münhal İBB iş kadrosu niteliğinde gerekli şartları taşıyanlar intenetten ilk başvurularını yapabilecekler.

İBB lise ve üniversite staj başvuru detayları

Başvurularınızı https://kariyer.ibb.istanbul/Ilan/Ilanlar adresinden yapabilirsiniz.

İstanbul Senin Staj Senin zorunlu üniversite staj başvuruları https://kariyer.ibb.istanbul/IlanDetail/ShowIlanDetails?ilanID=1402 adresinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi 07.08.2020 olarak belirlenmiştir.

İstanbul Senin Staj Senin projesinde zorunlu lise staj başvuruları https://kariyer.ibb.istanbul/IlanDetail/ShowIlanDetails?ilanID=1407 adresinden yapılacaktır. Lise stajı başvuruları için son tarih 10.08.2020’dir.