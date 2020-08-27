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2020 Hac paraları nasıl iade alınır? 2020 Yılı Haccı Erteleme işlemleri nasıl yapılır?

Her yıl hac ibadetini yerine getirmek için hacca giden hacı adayları, 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle hac ibadetlerini gerçekleştiremedi. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklama ile kurada kesin kayıt hakkı elde eden kişilerin hac vazifelerini erteleyebileceği ve vazgeçtiği takdirde paralarını iade alabileceğini duyurdu. Paralarını geri almak isteyen vatandaşlar '2020 yılı haccı erteleme nasıl olacak, 2020 yılı hac paraları nasıl iade edilir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:47
2020 Hac paraları nasıl iade alınır? 2020 Yılı Haccı Erteleme işlemleri nasıl yapılır?
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2020 yılında Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 9 Ocak 2020 tarihinde hac kuraları çekilmiş ve ilan edilmişti. Hac ücretlerinin yatırılmasından sonra ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, hac ibadetinin bu yıl yapılamamasına neden oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı intenet sitesinden ödemesini daha önce yapan hacı adaylarının paralarının iade edileceğini açıkladı.

2020 Hac paraları nasıl iade alınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce yaptığı açıklamada Acentalara 2. ve 3.taksit ödemelerini yapmayan adayların hac işlemlerinin ertelendiği söylenmişti. Başkanlığın yeni duyurusunda ise ödeme yapan hacı adaylarının paralarını iade etme kararı alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


‘’2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları, 2021 yılına kurasız olarak devredilecek. ‘’

Suudi Arabistan ise 22 Haziranda yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yalnızca kendü ülke vatandaşlarını kabul edeceğini bildirmişti.

Bu yıl hac kurasında kesin kayıt yapan vatandaşların kura hakkının 2021 yılına devredilirken, kayıt ücretlerinin de kendilerine iade edeceği bildirildi. Hac erteleme / vazgeçme işlemleri ise 13 Temmuz tarihinde başladı.

Hac ücretini iade almak isteyen vatandaşlar, https://www.hac.gov.tr/hacparaiade/paraiadeED.aspx adresindeki iade belgesini aldıktan sonra Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Kuveyttürk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası ve Albarakatürk Katılım Bankası üzerinden paralarını alabileceklerdir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:47
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