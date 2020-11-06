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2020 güncel saç boyama fiyatları ne kadar? Evde saç boyarken nelere dikkat edilmelidir?

2020 yılında kuaförlerde güncel saç boyama fiyatları araştırılmaya başlandı. Evde saç boyarken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve saç boyama işlemi için takip etmeniz gereken adımlar.

06 Kasım 2020 Cuma 10:28
2020 güncel saç boyama fiyatları ne kadar? Evde saç boyarken nelere dikkat edilmelidir?
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Saçlarında değişiklik yapmak isteyenler boyatma işleri için kuaförlerin kapısını çalar. Kuaförler yaptıkları işlemlerde farklı ücretler talep edebiliyor. Kuaförler, yapmış olduğu her işlem için farklı fiyat talep eder. Saça yapılacak renk açma işlemleri kısa ve uzun saça, hacme ve durumuna göre değişiyor. Kadınların son döneminde ombre, sombre gibi işlemleri sıkla talep ettiği görülüyor. Kuaförün saç fiyatlarında bütün müşterilere farklı fiyat verdikleri biliniyor.

Müşterilerden dip boyası veya tek bir bölgenin boyanması isteniyor. Kulak arkasında beyazları olan biri yalnızca o bölgenin boyanması istenebilir. Bu durumlarda kuaför tarafından daha düşük olarak belirlenmektedir.

Kuaförde güncel saç boyama fiyatları

Kuaförde saç boyama fiyatları işlemi yaptıracağınız şehirdeki salonlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Kumral, bebek kumralı, sarı saç kadınların kuaföre giderken hayali kurduğu vazgeçilmez renkler arasında bulunuyor. Siyah ve kahverengi gibi renge boyatmak istediğinizde işlemin uygulama süresi ile miktarı düşebiliyor. Ombre ve röfle gibi renk açma işlemlerinde fiyatlar 200 TL ile 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Saç boyama fiyatları

Kısa saç: 115 TL.

Uzun saç: 145 TL.

Boyama uzun saç: 143,75 TL.

Boyama kısa saç: 115 TL.

Röfle uzun saç: 230 TL.

Röfle kısa saç: 207 TL.

Ombre: 450 TL.


Gölge: 300 TL.

Dip boyama: 95 TL.

Bitkisel Boya: 200 TL.

Rutuş boya: 60 TL.

Perma: 200 TL.

Balyaj 1 paket: 15 TL.

Evde saç boyarken nelere dikkat edilmelidir?

Saç boyama işlemi öncesinde ilk aşamada alerji testi yaptırılması gerekmektedir. Çok az miktarda saç boyası hazırlayıp dirseğinizin iç kısmı ve kulak arkasına 48 saat sürüp beklemelisiniz. Belirtilen süre kadar bekleyip yıkadıktan sonra ciltte kızarma, tahriş ya da kaşıntı gibi sorunlar yaşamadıysanız saç boyanızı kullanmanız mümkündür.

Boya işlemini yapmadan önce cildinize değebilecek yerlere krem sürmeniz gerekiyor. Cilde bulaşan boya birkaç defa yıkama sonrasında çıkacağından kirli bir görüntü oluşabilir. Bunları engelleyebilmek için krem sürebilirsiniz.

Boya işlemi için süreyi ölçmeyi unutmamalısınız. Boya öncesinde ve sonrasında yıkarsanız istediğiniz rengi tutturamayabilirsiniz. Bu sebeple boya kutusunun üzerinde yazan zamanı dikkate alarak süreyi takip edip işleme devam edebilirsiniz.

Evde saçlarınızı boyadıktan sonra yıkarken boya kutusundan çıkan kremi kullanmalısınız. Bu saç kremi boyanın saça daha iyi tutar ve saçın derinlemesine nemlenmesini sağlar.

Rengi koruyabilmek için soğuk suyla yıkayın. Kutudan çıkan rengi saça hapsedip nemlenmesini sağlayabilmek için ilk gün yalnızca durulamalı, 24 saat sonra şampuan kullanın.



Son Güncelleme: 06.11.2020 10:28
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