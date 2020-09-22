İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

2020 erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik için fırsatlar ve yöntemler

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik için fırsatlar ve yöntemler ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 22 Eylül 2020 Salı gününde yayınlanan haberimizde erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik için fırsatlar ve yöntemler hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 21:08
2020 erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik için fırsatlar ve yöntemler
Takip Et:

Emekli olacakları ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni kararlar SGK tarafından duyuruldu. Askerlik hizmetini sigortası başlamadan önce yapanalar için ve doğum izine çıkan kadınlar için erken emeklilik gündeme geliyor. Yapılan görüşmelerde askerlik borçlanması, ikramiyeler, emeklilik süreleri gibi konular gündeme geldi. Erken emekli olmak için belirli yöntemler mevcut.

Emekli olmak için gün sayan vatandaş konuya dair detayları oldukça merak ediyor. Her insanın emekli olma hayaline erken kavuşması hangi şartlarda geçerli? Doğal yollardan emekli olmak yani yaş sınırını doldurup primini yatırarak emekli olurken ne gibi şartlar yerine getirilmeli?

Kadınlarda doğum borçlanmasıyla erken emeklilik


Kadınlar için 6 yıl erken emekli olmak mümkün. Bu durumun geçerli olması için doğum yapmadan önce SSK’da tescili olan ve doğum sonrasında iki yıl çocuğun sağ olup ama priminin yatmamış olması gerekmektedir. Bu sürede toplamda 6 yıla tekabül etmektedir.

Erkekler için askerlik borçlanması

Aynı şekilde işe gitmeden önce askerliğini tamamlamış olan erkekler işe girdikten sonraki askerlik borçlanması ile 1-2 yıl daha erken emekli olabilir.

Bağ-Kur’lunun erken emekli olabilme şartları

2008 yılından sonra Bağ-Kur primine bağlanan kişiler memur ve işçilerle aynı prosedüre göre emekli olabilir. Düzenlemeye son 7 yıl içerisinde 261 gün 4A statüsünde çalışan Bağkurlu ve Emekli Sandığına bağlı olan kişiler bu şekilde 2 yıl daha erken emekli olabiliyor.

10 yıl, 3600 günden emekli olma şartları

  • 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olmak,
  • 15 yıllık sigorta süresinin doldurulması,
  • 3600 prim günün ödenmesi,
  • Yaş şartlarının yerine getirilmesi (erkekler 55, kadınlar 54)
  • Prim günlerini dolduran erkekler 59, kadınlar 58 yaşında emekli olabilir.


Son Güncelleme: 22.09.2020 21:08
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı
İBB, Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarını açıkladı
Ehliyet ve sürücü belgesi taşımaya son! Çipli kimlik dönemi başladı
Ehliyet ve sürücü belgesi taşımaya son! Çipli kimlik dönemi başladı
Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!
Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı

Popüler Haberler

PTT 2020 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 2020 personel alım şartları neler?
Esnaf Kefalet Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Esnaf Kefalet Kredisi için hangi belgeler gerekir?
2020 erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik için fırsatlar ve yöntemler
3179 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Kaymakamlıklar aracılığı ile muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Elektrikte yeşil tarife nedir?
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Eylül 2020
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2020 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
iPhone 9 uygun fiyatlı iPhone modeli görüntülendi!
TOKİ Dar ve orta gelirli aileler için 345 TL taksitle ev imkanı! TOKİ 37 İlde 18 bin konut ihale detayları ve başvuru bilgileri!
Aylık maaş hesabı nasıl yapılır? Aylık maaşa göre günlük ve saatlik maaş hesaplama işlemleri
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına pratik çözüm
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2020 AFAD toplanma alanları sorgulama
Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli? Araç kiralama kriterleri
İşkur 22 Eylül 2020 Salı güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
2020 Eylül AGİ tutarları tablosu belli oldu! AGİ ödemesi tutarları tablosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.