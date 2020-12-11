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2020 Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Ehliyet teorik sınavı tarihleri

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) Koronavirüs salgınından dolayı bir süreliğine ertelenmişti. Salgın sürecinde yeni normal döneme geçtiğimiz aylarda 1 Haziran 2020'den itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurslar yeniden açılmıştı. Şoför adayları, Motorlu Sürücü Kurslarının (MTSK) yeniden açılması haberinin ardından yeni ehliyet sınavı tarihlerine dikkat kesildi. 2021 ehliyet sınav tarihleri ne zaman?

11 Aralık 2020 Cuma 17:22
2020 Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Ehliyet teorik sınavı tarihleri
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan Motorlu Taşıt Sürücü Kursları her yıl yaptığı sınavlar sayesinde on binlerce insanın ehliyet almasına, trafiğe çıkmasına ve şoför olmasına yardımcı oluyor.

Sürücü kursları kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda kurslarına başvuran sürücü adaylarına trafik kurallarını, ilk yardım ve araç aksamlarını öğreterek yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavlarına hazırlıyor.

Kurslarda eğitim gören sürücü adayları aldıkları dersler kapsamında zorunlu tutuldukları sınavda başarılı olmaları durumunda 1 yıl süreyle stajyer sürücü olarak trafikte araç kullanabiliyorlar.

1 yılın sonunda ceza puanını doldurmamış sürücü adayları, asil şoförlük seviyesine geçerek profesyonel sürücü olarak trafikte araç kullanabilir duruma geliyorlar. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen kurslarda verilen dersler sonrası uygulanan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan sürücü adaylarına motorlu taşıt kullanabilmek için verilen araç kullanım ehliyetleri senenin belirli dönemlerinde kursiyerlere tanınmaktadır.

 

2020 MTSK e-sınav tarihi

 

2021 MTSk sınavları randevulu sistemde haftanın yedi günü seksen bir ildeki belirlenen sınav yerlerinin salonlarında yapılmaktadır..



Son Güncelleme: 11.12.2020 17:22
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