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2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? Seyahat İzin Belgesi nasıl alma ve başvuru yapma

Ülkemizde covid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda yeni kısıtlamalarda kimlerin seyahat izin belgesi alacağını ve belgenin nasıl alınacağına dair bilgileri haberimizde topladık.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:11
2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? Seyahat İzin Belgesi nasıl alma ve başvuru yapma
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Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısıtlamalarda, şehirlerarası seyahat belgesi tekrar konuşulmaya başlandı. 65 yaş ve üstü kişiler şehirlerarası yolculuk yapmak için tekrar seyahat izin belgesi almaları gerekiyor.

Seyahat izin belgesi nedir?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede, 65 yaş ve üstü kişilerin şehirlerarası yolculuklarında her şekil şehirlerarası toplu taşıma aracına bilet alırken seyahat izin belgesi isteneceğini açıkladı. Yeni alınan kısıtlamalar çerçevesinde hafta sonları tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içleri ise saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı başlayacak.

65 yaş ve üstü kişiler hafta içleri saat 10.00’la 13.00 arasında dışarı çıkabilecek. 20 yaş ve altındaki gençler ise saat 13-16.00 arasında dışarı çıkabilecekler.

Seyahat izin belgesi e-devlet’ten nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi Alo 199 Vefa Sosyal Destek hattı veya e-devlet sistemi üzerinden alınabilecek. E-devlet sistemi üzerinden seyahat izin belgesi şöyle alınabilir;

-İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet sistemine giriş yapın.

-Sonrasında İçişleri Bakanlığı kısmında bulunan “e-Başvuru” sekmesine tıklayın.

-Son olarak çıkan seçenekler arasından “Seyahat izin Belgesi” kısmındaki formu doldurun.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:11
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Anahtar Kelimeler:
E-devletSeyahat Izin Belgesi65 Yaş Ve ÜstüCovid-19Içişleri Bakanlığı
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