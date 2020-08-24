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2020 Devlette ve özel kurumlarda psikolog maaşları ne kadar?

2020 psikolog maaşları ne kadar? Günümüzün gözde mesleklerinden biri olan psikologların ne kadar maaş aldığı, psikoloji okuyup bu alanda iş hayatına atılacak olanlar tarafından merak ediliyor. Psikologların geniş çalışma alanları bulunmaktadır. Özellikle devlet ve özel hastanelerde çalışanların ne kadar maaş aldığı merak ediliyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:51
2020 Devlette ve özel kurumlarda psikolog maaşları ne kadar?
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2020 Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Psikoloji okuyan ve bu alanda iş hayatına atılacak olanlar psikologların ne kadar maaş aldığını merak ediyor. Hem devlet hastanelerde hem de özel hastanelerde çalışabilen psikologların 2020 yılında maaşlarının ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Devlet hastanelerinde psikologlara verilen maaşlar kademesine ve derecesine göre değişiklik göstermektedir. 2020 güncel psikolog maaşı bekar ve çocuksuz ise net 4.592 TL’dir. Kademelere ve dereceye göre değişen psikolog maaşları 7.000 TL’ye kadar artabilmektedir.


Özel hastanelerde ya da özel kliniklerde durum daha farklıdır. Özel hastanelerde ve özel kliniklerde deneyim ön plana alınmaktadır. Bu yüzden yeni mezun ile deneyimli arasında maaş farkı daha fazla olmaktadır. Yeni başlayan psikologların özel hastanelerde başladığı maaş 4.000 TL olarak bilinmektedir. Deneyimli olanlar özel hastanelerde 5.000 TL den başlayabilmektedir. Ayrıca özel hastanelerde psikologların maaşları 15.000 TL’ye kadar artabilmektedir.

Kliniklerde de psikolog maaşları değişiklik göstermektedir. Özel kliniklerde tecrübeye göre maaşlar değişmektedir. Genellikle yeni başlayanlar ve tecrübesiz olanlar 4.000 TL ile 4.500 TL arasında maaş alabilmektedir. Maaşlar 15.000 TL’ye kadar artabilmektedir.

Psikoloji bölümünü okuduktan sonra yüksek lisans yapan ve yüksek lisanstan mezun olanların maaşları farklı olmaktadır. Uzman psikolog olurlar ve maaşları 7.000 TL ile 7.500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Özel hastanelerde ya da kliniklerde başlayan uzman psikologlar 6.000 TL ile başlar ve 15.000 TL’ye kadar maaşlarını yükseltebilirler.

Psikologlar bakanlıklarda da çalışabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumları psikologları işe almaktadır. Kamu çalışanı olarak bakanlıkta çalışanların maaşları kamu maaşları ile benzer olacaktır. Uzman yardımcısı ya da uzman oldukları zaman maaşları 10.000 TL ye kadar artmaktadır.



Son Güncelleme: 24.08.2020 19:51
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