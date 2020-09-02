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2020 Bulgaristan vatandaşı olma şartları neler? Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır?

Bulgaristan, vatandaşlık almak isteyen kişilere belirli koşullar altında bu hakkı sağlamaktadır. İşte '2020 Bulgaristan vatandaşı olma şartları neler ve Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır?' sorularının yanıtı ve daha fazlası.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:45
2020 Bulgaristan vatandaşı olma şartları neler? Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır?
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Bulgaristan vatandaşı olmak isteyen bireylerin ilk olarak Bulgaristan’ın belirlediği şartları taşımaları gerekir. Bulgaristan vatandaşlık alma hakkı farklı ülkelerde çevre ülke insanlarına tanınmaktadır. Nüfusun yüksek olmaması nedeniyle vatandaşlık konusunda sorun çıkarmayan ülkeler içerisinde bulunan Bulgaristan, vatandaşlık alma sürecinde en düşük harç talep eden ülkeler arasında bulunuyor. Bulgaristan vatandaşlığını alabilmek için herhangi bir bağla ülkeye bağlı olduğunuzu kanıtlamanız yeterli olacaktır.

Bulgaristan vatandaşı olma hakkı nasıl kazanılır?

Bulgaristan vatandaşı olma hakkı elde edilebilecek yollar;

Evlilik,

Bulgar soyundan geldiğinizin kanıtlanması,

Yatırım yaparak vatandaşlık,

Anne – baba kanalıyla,

Oturma izniyle,

İstisnai vatandaşlık,

Göç kanalıyla vatandaşlık şeklinde olmaktadır.

Evlilik yöntemiyle Bulgaristan vatandaşı olunabilir mi?

Evlilik kanalıyla vatandaşlık alınabilmesi için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bulgar vatandaşıyla evlenen bir birey doğrudan hak kazanamamaktadır. Kişilerin bu hakkı kazanabilmeleri için belirli aşamalara tabii tutulmaları gerekiyor. Bu süreçte ilk olarak zaman geçirme hakkı verilir ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte adli kontroller tamamlanacaktır. Herhangi bir sakınca görülmeyen kişiler dil mülakatına girer.

Ne kadar yatırım yaparak Bulgar vatandaşı olunur?

512.00 devlet bonosu karşılığında Bulgaristan tarafından yatırımcılara sınırsız oturma izni verilecektir. Alınacak belgelerle birlikte yatırımcı kendi devletinin konsolosluğuna başvuruda bulunur. Burada en az 5 yıllık uzun soluklu oturum izni verilir.

Ebeveyn üzerinden Bulgar vatandaşlığı alınabilir mi?


Ebeveyn nüfuzları kullanılmak suretiyle Bulgar vatandaşı olunabiliyor. Bu sebeple kişinin doğumu sonrasında anne veya baba Bulgar vatandaşıysa vatandaş olabiliyor.

Oturma izniyle Bulgar vatandaşlığı alınabilir mi?

Oturma izni kullanarak Bulgar vatandaşlığı alınabilmektedir. Konsolosluğun vereceği oturma izni sürecinde adli suça karışılmaması halinde oturma izni sınırsız olarak uzatılabilmektedir.

Vatandaşlık sorgulaması olumsuz sonuçlanırsa ne olur?

Vatandaşlık sorgulamalarında olumsuz bir yanıt alınması halinde kişi 3 kanal üzerinden vatandaşlığını geri alabilecektir. Buna göre;

Evlatlar aveya ebeveyn üzerinden,

Bulgaristan linça kart müracaatı yapılabilir ancak bu süreçte vatandaşlıktan çıkarılma sebebinin yüz kızartıcı bir suçtan olmaması gerekmektedir.

Bulgaristan Konsolosluklarından D tipi vize alınarak 3 – 5 yıl arası sorunsuz bir şekilde Bulgaristan’da yaşayarak yeniden müracaat edebilirsiniz.

Bulgaristan vatandaşlığı başvuru şartları nelerdir?

Bulgaristan vatandaşlığına başvuruda bulunacak kişilerin müracaat şartları;

Kişilerin Türkiye’de herhangi bir suçtan sabıkası olmaması,

Bulgaristan’da suç işlememiş olması,

Çalıştıkları iş ve düzenli gelir olması,

Belgelenebilen gelirin olması,

Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması,

Başvuru sahibinin Bulgar diline hakim olduğunu kanıtlaması ve sınavdan başarıyla geçmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan VatandaşlığıBulgaristan Konsolosluk
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