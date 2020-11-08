2020 Black Cuma ne zaman başlayacak, büyük indirimler ayın kaçında?

Dünya çapında yapılan Black Cuma indirimleri her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla bekleniyor. ABD’de ilk olarak düzenlenen ve dünya çapında düzenlenmeye başlanan Efsane Kara Cuma indirimlerine az bir süre kaldı.

Online siteler üzerinden yapılan kampanyalarda giyimden kozmetiğe, teknolojiden ev eşyalarına tüm alanlarda büyük indirimler yapılıyor.

Efsane Kara Cuma 2020 Black Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Cuma nedir?

tutkunlarının heyecanla beklediği Black Cuma indirimleri 2020 yılının 27 Kasım tarihinde başlayacak.

Black Cuma aslında 1932 yılından itibaren alışveriş sezonun başlangıcı olarak kabul edilir. ABD mağazaları bu özel günde mağazalarını saat 05:00’da açıyor ve geç saatlere kadar açık tutuyorlardı. Anca elektronik ticaretin gelişmesiyle alışverişler online olarak yapılmaya başlandı ve uluslararası alana yayıldı.

Black Cuma nasıl ortaya çıktı?

Kara Cuma terimi ilk olarak 1800’lü yıllarda ortaya atılmış ve o dönem finansal olarak krizlerin yaşanmasıyla uygulanan bir yöntemdir.